Acorn TV ajoute à son catalogue River, un policier intelligent et séduisant avec Stellan Skarsgard

Les plateformes de streaming ont conquis le marché de l’audiovisuel avec différentes propositions. ET Télé de gland est l’un d’eux. Avec un catalogue dédié spécialement aux fans de contenus britanniques et de différents genres, le service a ajouté ce jeudi une nouvelle série. Il s’agit de fleuve, un policier de seulement 6 chapitres mettant en vedette rien de moins que Skarsgard stellaire, connu pour ses performances dans Chasse de bonne volonté, Les fantômes de Goya et plus récemment en Dune. Si vous aimez les histoires pleines de mystère et d’intrigue mais avec une touche dramatique, c’est sûrement une option que vous ne regretterez pas d’avoir vue. On vous en dit un peu plus sur de quoi il s’agit.

Créé par Abi Morgan, fleuve créé en 2015 et diffusé sur le réseau BBC. Il suit la vie d’un détective et officier de police qui est mentalement hanté par les victimes des affaires sur lesquelles il a enquêté dans le passé. Tout empire lorsque votre ami et partenaire Jackie Stevenson elle meurt et il entreprend de découvrir ce qui lui est vraiment arrivé.

En plus de Skarsgard, qui donne une performance majestueuse en tant que sergent hanté par la mémoire, il est rejoint dans le casting par Lesley Manville, Nicola marcheur, Adeel Akhtar, Eddie Marsan, Georgina Rich, Sorcha Cusack, Steve Nicolson et Turlough Convery.

Dans un rapport auquel nous avons eu accès grâce à Télé de gland, Skarsgard raconte plus en détail ce qui a attiré son attention dans l’histoire de John River.

« S’il s’agissait d’une série télévisée normale, ce serait assez facile à vous dire, mais ce n’est pas le cas et c’est pourquoi j’y suis. En surface, vous pourriez dire que c’est l’histoire d’un crime, mais en réalité, est plus sur la dépression nerveuse d’une personne ou son état psychologique. Ce policier que je joue a un trouble mental. On a beaucoup entendu parler de gens qui entendent des voix, mais en fait il voit aussi ces gens à qui il parle, et très ce sont souvent les victimes du crime qui apparaissent et lui parlent. Ce ne sont pas comme des fantômes, ce sont ses propres créations « , a déclaré l’acteur suédois.

Pendant ce temps, il a également expliqué sous quels aspects il se sentait identifié au personnage. « Je peux m’identifier à n’importe qui et je peux aussi m’identifier à River, mais ce n’est pas comme, ‘Oh ouais, j’ai moi-même vu beaucoup de manifestes.’ ‘Ce n’est rien comme ça. Je m’identifie à lui quand il est en colère je peux comprendre à sa colère et quand il est triste je peux comprendre sa tristesse, quand il est jaloux je peux comprendre sa jalousie, comme nous le faisons tous « révélé.

A propos de travailler sur une création d’Abi Morgan, Skarsgard a déclaré : « J’ai pris le travail pour son écriture car il ne ressemble à rien d’autre. Son écriture n’est pas linéaire. Il est plus plein d’impulsions étranges. Cela vous fait passer d’une pensée à l’autre d’une manière moins organisée, et pour moi, cela ressemble beaucoup plus à la vie que la plupart des écrits que vous obtenez, qui sont extrêmement structurés et raffinés et proviennent du « Comment écrire un livre de scénario ». ‘. . Je trouve que je cherche ce que je peux faire avec les mots car la poésie est là dans son écriture. Son dialogue prend souvent le personnage et le repositionne si souvent dans un court dialogue qu’il devient très intéressant. Très différent, mais très intéressant pour les acteurs de travailler avec. »

Enfin, l’interprète a réfléchi à ce que le téléspectateur pourrait aimer le plus dans cette série. « Bien sûr, j’espère qu’ils sont divertis, pas nécessairement dans le sens où c’est votre type de divertissement moyen. Je veux qu’ils se divertissent mais dans und’une manière différente et vous pourriez être fasciné par des choses que vous ne voyez pas habituellement. C’est vraiment une série sur les humains et le comportement humain; extrêmement charmant, chaleureux et compatissant sans être trop sentimental… Tout est fait avec beaucoup d’amour pour la vie, même si à certains niveaux cela peut être déprimant ou triste, à d’autres niveaux c’est comme la vie ; comique, dramatique et drôle « , Colline.

fleuve est disponible en Télé de gland à partir de ce jeudi et, sans aucun doute, c’est une très bonne recommandation pour ce week-end.

