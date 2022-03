Acorn TV a créé Under the Vines et nous parlons exclusivement avec les stars

Une nouvelle série originale est arrivée au catalogue de Télé de gland. Il s’agit de sous les vignes, une histoire qui mêle découverte de soi, amour, vin et paysages vraiment spectaculaires. L’histoire se concentre sur Louisun homme structuré et un peu craintif qui ne sait pas comment sortir de son mariage et en Marguerite, une femme libre de préjugés qui vient de prendre conscience qu’elle est en faillite. Alors que Louis vit en Angleterre, Daisy en Australie et un jour comme les autres, la nouvelle leur parvient qu’ils ont hérité d’un vignoble en Nouvelle-Zélande d’un parent éloigné en commun.

Malgré les différences immenses qu’ils ont, ce voyage fortuit les obligera à s’entendre pour sauver ledit vignoble en ruine. Ainsi, petit à petit, des surprises surgiront dans l’évolution de leur relation qui les feront repenser leur vie.

Les protagonistes de sous les vignes ils sont Charles Edwards et rebecca gibneyqui nous ont cette fois parlé en exclusivité de leurs personnages, des enjeux de la série et, bien sûr, révélé s’il y aura une deuxième saison.

Entretien exclusif avec Charles Edwards et Rebecca Gibney

L’un des articles les plus récents de Edwards n’appartient à rien de moins qu’à la série La Couronne. Là, l’acteur a donné vie à l’assistant de la reine Isabelle II dans sa scène adulte, Sir Martin Charteris, mais sa carrière remonte à plus de deux décennies à la fois au théâtre et au cinéma, où vous pouvez trouver la participation à des films tels que Batman Begins, Philomèneet à la télévision dans des séries comme Sherlock, Downton AbbeyLa terreur et l’expérience de la petite amie. La carrière de Rebecca Gibney s’oriente dans cette même direction. L’actrice néo-zélandaise est surtout reconnue pour ses rôles au cinéma Petites créances d’Halifax et dans la série Emballé jusqu’aux chevrons. sous les vignes les a réunis pour la première fois à la télévision et il faut dire que l’alchimie entre les deux est incroyable.Lisez ce qu’ils nous ont dit !

Tout d’abord j’aimerais savoir s’ils avaient des connaissances dans le domaine du vin avant le tournage de la série et ce qu’ils ont le plus aimé.

rebecca gibney: Non, la vérité est que nous ne savions rien, mais nous le découvrions.

Charles Edwards: Oui, c’est quelque chose qui s’apprend et bien sûr il y a beaucoup de recommandations à faire.

Et Rebecca, vous êtes également productrice de la série, qu’est-ce qui vous a motivé à occuper ce rôle en plus de celui d’actrice ?

C’était une chance pour moi de rentrer à la maison, au début. C’est vraiment un personnage très différent de ceux que j’ai fait. J’ai toujours eu des rôles très forts. Elle est tout le contraire. Donc jouer un personnage aussi différent était déjà intéressant. Mais c’est aussi rentrer à la maison. Mon fils est au lycée et ça devait initialement être tourné en Australie et j’ai demandé à retourner en Nouvelle-Zélande parce que ça n’avait pas été tourné ici de cette façon, je savais que le paysage était spectaculaire. C’était une joie. C’était incroyable d’être également impliqué dans les scripts. Mais bon, puis le COVID est arrivé et on ne savait pas comment continuer avec le confinement. Enfin, nous avons pu enregistrer ce beau spectacle dans une petite bulle. Cela a été une joie, une belle expérience dans ma carrière.

Et toi, Charles, tu joues Louis, un homme qui semble être très structuré et organisé. Comment s’est passé ce processus de compréhension de sa personnalité, de compréhension de ses actions ? Comment pensez-vous que ce voyage en Nouvelle-Zélande l’affecte ?

CE : Je crois qu’il est essentiellement un homme honorable, il veut soutenir sa famille, c’est-à-dire que tout ce qu’il fait est pour que sa famille soit unie, en sécurité. Je pense que c’est parce que sa propre enfance n’a pas été comme ça. Je pense qu’il a grandi seul comme un enfant solitaire. Vous voulez donc faire de votre mieux pour votre enfant. Comme nous le voyons, leur mariage n’est plus durable. Pour de nombreuses raisons, cela ne fonctionne plus. Je pense que d’une certaine manière Louis et Daisy sont deux âmes perdues. C’est comme se réveiller dans un endroit fabuleux. Un voyage extraordinaire qui sort de nulle part et apporte de nouvelles possibilités. Je pense que c’est nécessaire pour que cette surprise se produise, ce réveil.

En ce qui concerne le personnage Daisy, qui je pense est une femme très autonome qui n’a pas peur de ce qu’ils diront, qu’en penses-tu Rebecca ?

R. G : Ce que j’aime le plus chez Daisy, c’est le fait qu’elle est si forte. Elle a ses affaires, mais elle est très généreuse. Elle refuse de grandir. Et j’aime le fait que ce soit bien, c’est une femme dans la cinquantaine, mais cela n’a aucune importance pour elle. Elle continue. Et la vérité est que l’âge n’est qu’un nombre. J’aime l’idée qu’une femme dans la cinquantaine soit toujours sexy, dynamique et ait beaucoup à donner. Donc, je pense que c’est pourquoi beaucoup de femmes aiment la série. Parce qu’ils disent « ça pourrait être moi ». J’ai encore beaucoup de choses à offrir.

Et sur la relation entre Daisy et Louis. Il est clair qu’ils sont très différents, mais comment cela va-t-il évoluer ? y aura-t-il de l’amour ?

R. G : Eh bien, Daisy est une personne honorable, elle peut prendre des décisions discutables, mais elle est honorable. Et essayez de faire ce qu’il faut. C’est beau et bon. Et Louis est gentil et bon. J’aime que le public voie cela, qu’ils sont deux personnes qui font face à des problèmes différents et pour une raison quelconque, ils finiront ensemble.

Et Charles, comment ça s’est passé pour vous de tourner en Nouvelle-Zélande, dans ces endroits spectaculaires ?

CE : Je n’étais jamais venu ici. C’était une période remarquable car en Angleterre il y avait un confinement très dur et voyager littéralement à l’autre bout du monde était difficile. Mais c’était très excitant. Et la vérité est que c’était très bien d’être dans un endroit sans masques en plein air. Donc pour moi ce fut une expérience incroyable car je venais de là et d’être dans cet endroit avec des montagnes, des rivières, de beaux paysages.

Rebecca, qu’est-ce que cela signifie pour vous que la série montre ces beaux endroits en Nouvelle-Zélande ?

R. G : Je suis très fier. Grandir ici et pouvoir le montrer. Je veux dire, tout le monde sait que Le Seigneur des Anneaux a été tourné en Nouvelle-Zélande, de nombreux films à succès ont été tournés. Mais nous n’avons pas vu ces paysages dans des séries dramatiques. Donc c’était quelque chose que je voulais faire, montrer ces paysages. On a pu montrer les vignes, les montagnes. C’était incroyable, et maintenant que je suis sur cette plateforme, j’ai reçu de nombreux messages de personnes du monde entier disant qu’elles voulaient venir en Nouvelle-Zélande.

saison 2 de sous les vignes est déjà confirmé et a effectivement commencé le tournage en Nouvelle-Zélande en février. Mais en attendant vous pouvez déjà profiter du premier épisode de la série sur Acorn TV Amérique latine.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂