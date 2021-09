Acme Gamestudio nous montre la bande annonce d’Asterigos

La première bande-annonce d’Asterigos nous montre un nouveau RPG d’action, avec un superbe décor gréco-romain et un protagoniste d’armes à prendre.

Ce n’est peut-être pas l’une des nouveautés présentées lors du récent PlayStation Showcase 2021, mais la première Bande annonce Astérigos Cela me fait déjà l’avoir à mon agenda.

La jeune équipe d’Acme Gamestudio est en charge de créer ce nouveau jeu de rôle d’action qui a fière allure. Sans surprise, il est développé avec Unreal Engine 4.

Dans le titre, nous contrôlons une guerrière nommée Hilda. La jeune femme part à la recherche de son père perdu, ce qui la conduit à pénétrer dans le dangereux Aphes. Dans cette ville maudite, nous devrons rester en vie, tout en découvrant le passé du lieu.

Avec cette prémisse, nous sommes confrontés à un nouveau RPG d’action, dans lequel nous affronterons une multitude de bêtes tirées des mythologies grecque et romaine. Pour ce faire, nous aurons les différentes capacités du protagoniste, et un arsenal varié qui comprend des lances, des épées, des marteaux, des boucliers et même des bracelets magiques. De plus, les choix que nous ferons tout au long du jeu auront des conséquences au fil des événements, ce qui donnera plus de profondeur au titre.

Asterigos sortira au printemps 2022 sur PC, PlayStation 4 et PS5. Pour le moment, aucune version n’est annoncée pour les consoles Microsoft.

Allons-y !