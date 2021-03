Achetez un iPhone 12 Pro Max et obtenez une boisson au yogourt à saveur de pomme

Ce n’était pas la pomme à laquelle elle s’attendait.

Il existe peu d’expériences plus agréables comme celle d’un tout nouveau smartphone. Le descellement de la boîte, l’odeur d’un téléphone fraîchement sorti de l’usine, le message de bienvenue au démarrage… irremplaçable.

Cependant, lorsque vous achetez en ligne, vous courez le risque d’être victime d’une arnaque – vous n’avez donc à acheter que dans des magasins bien connus. Comme c’est le cas avec le protagoniste de notre prochaine histoire, une femme qui a acheté un iPhone 12 Pro Max et a reçu autre chose.

Achetez un iPhone 12 Pro Max, obtenez une boisson aux pommes

Comme nous l’avons lu sur le portail d’actualités numériques GizChina, un citoyen de ce pays asiatique a payé plus de 1500 dollars pour obtenir un puissant iPhone 12 Pro Max.

Jusqu’à présent, tout est normal, vous penserez. Eh bien non, car au lieu de recevoir le tout nouvel appareil Apple, ce qu’il a reçu était autre chose, bien que oui, il avait aussi une pomme: une boisson au yaourt aromatisée audit fruit.

Le pire de tout, a déclaré que l’achat ne se faisait dans aucun magasin étrange et inconnu, il n’avait même pas été acheté auprès d’un vendeur extérieur. Cet iPhone 12 Pro Max a été acheté sur le site officiel d’Apple.

3 choses qu’iOS est toujours meilleur qu’Android en 2021 aussi

L’explication donnée par Liu, «l’arnaque», est que le colis n’a pas été livré directement à son domicile mais plutôt à une billetterie, chose assez courante dans certains pays. Il est possible que quelqu’un ait vu le colis avec le logo Apple (ou même le livreur lui-même), ait ouvert la boîte et le colis et remplacer la pomme de l’iPhone 12 Pro Max par celle avec la boisson au yaourt.

Apple et Express Mail Service (la société de messagerie) affirment que le colis a été envoyé et livré de la manière convenue. Liu affirme qu’elle a payé pour un produit qu’elle n’a jamais reçu. La femme a porté plainte auprès de la police locale et pendant que l’enquête se poursuit, un escroc avec un bon sens de l’humour dévoile un puissant iPhone 12 Pro Max.

Rubriques connexes: iPhone, téléphones chinois, technologie

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂