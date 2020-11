Achetez l’iPhone 12 mini et Max Pro maintenant chez MediaMarkt – Conseils d’achat

le iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max a été présenté avec les autres modèles de la série 12 de smartphones Apple avec tous les détails. Le coup de départ du Preoder pour les mini et Pro Max est maintenant donné. Sécurisez dès maintenant votre smartphone dans la boutique en ligne. Il est livré du 13 novembre 2020, soit exactement un mois après l’appareil principal iPhone 12 et la version améliorée iPhone 12 Pro.

Boutiques en ligne comme MediaMarkt proposer le nouveau produit Apple. Vous pouvez l’acheter dans toutes les boutiques en ligne courantes afin qu’il puisse être envoyé à votre domicile le plus rapidement possible:

iPhone 12 mini: pourquoi l’acheter?

Mais qu’offre le nouvel iPhone 12 mini? Peut-il faire tout ce que l’iPhone 12 normal peut faire? Nous examinons les fonctionnalités les plus importantes afin que vous puissiez décider vous-même si un achat en vaut la peine.

Tout d’abord, il convient de mentionner que l’iPhone 12 mini peut réellement faire tout ce que fait l’iPhone 12. Donc, tout d’abord, il y a un tour d’horizon de ce que propose la série 12.

Les informations les plus importantes sur l’iPhone 12 mini en un coup d’œil:

5 coloris (Aluminium): noir, argent, bleu, vert et produit ROUGE

Nouvelle puce bionique A14

Système avancé à 2 caméras

Écran Super Retina XDR Avec Bouclier en céramique avant

Avec Prix: à partir de 778,85 euros (64 Go)

Apple écrit à propos de l’iPhone 12 mini:

« L’iPhone 12 mini est le smartphone 5G le plus petit, le plus fin et le plus léger au monde. »

Technologie et fonctionnalités: iPhone 12 mini

Le nouveau Technologie 5G devrait inaugurer une nouvelle ère chez Apple avec effet immédiat. La 5G permet la transmission de grandes quantités de données dans les plus brefs délais (jusqu’à 4 Gbit / s). Apple promet:

FaceTime HD Téléchargements et téléchargements plus rapides Jeu en ligne fluide Interactivité en temps réel (applications) Streaming vidéo de meilleure qualité Le mode Smart Data prolonge la durée de vie de la batterie lorsque la 5G est inactive

Le cœur se compose du tout dernier Puce bionique A14 (Fabrication 5 nanomètres) qui commandent le modèle 50% plus rapide fait par rapport aux smartphones concurrents selon Apple.

le Affichage tout écran « Super Retina XDR«Devrait assurer une visualisation immersive. L’affichage sera du nouveau Bouclier en céramique avant protégé, ce qui conduit à une résistance accrue par rapport aux modèles précédents. Selon Apple, l’écran est entrecoupé de cristaux nanocéramiques aux températures les plus élevées, ce qui le rend si puissant.

Apple mise sur la nouvelle série iPhone 12 Technologie MagSafe. C’est un moyen puissant de recharger votre smartphone sans fil. À cet égard, il existe un nouvel écosystème en termes d’accessoires.

le Couleurs de l’iPhone 12 mini se composent de Finitions en aluminiumIl s’agit donc d’un boîtier en aluminium disponible en noir, blanc, vert, bleu et (Produit) -RED. Donc, tout cela est comme l’iPhone 12.

Quelles sont les différences avec l’iPhone 12?

Mais maintenant, ça devient passionnant. La conception repose sur un Taille de 5,4 poucesgrâce au boîtier en aluminium et à la nouvelle façade Ceramic Shield 4 fois plus résistant est comme les modèles précédents.

Il est important que l’iPhone 12 mini nettement plus petit est que le régulier iPhone 12, celui Diagonale d’écran de 6,1 pouces ayant. Et voici comment les dimensions sont:

iPhone 12: 146,7 mm x 71,5 mm x 7,4 mm

iPhone 12 mini: 131,5 mm x 64,2 mm x 7,4 mm

Il est également un peu plus léger que l’iPhone 12. Cela iPhone 12 mini pèse 133 grammes difficile alors que la normale 12s déjà 162 grammes pèse. Donc c’est plus facile dans la main!

Afficher: Les deux écrans ont l’écran Super Retina XDR, mais la résolution iPhone 12 mini (2340 x 1080 pixels à 476 ppp) est plus petit. Au iPhone 12 il y a une résolution de 2532 x 1170 pixels à 460 ppp. D’un autre côté, il en a un plus grande densité de pixels c’est pourquoi la vue de dessus pourrait être encore meilleure que le modèle plus grand.

Selon certains rapports sur le réseau, la batterie devrait être plus petite. La batterie de l’iPhone 12 doit être à entre 2775 mAh et 2815 mAh mensonge et la version mini ne devrait être 2 227 mAh saisir.

le temps de fonctionnement l’iPhone 12 mini est donc un peu plus petit. Par exemple, vous pouvez utiliser le standard 12er entier 17 heures de matériel audio lire et le version mini seulement 15 heures.

iPhone 12 Pro Max: quelle est la différence avec le Pro?

Alternativement, à partir du 5 novembre 2020 aussi pour iPhone 12 Pro Max attrape-le avant qu’il ne soit allumé 12 novembre 2020 est envoyé. Il est important que l’appareil intègre toutes les fonctionnalités de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro. Vous connaissez les fonctionnalités de l’iPhone 12 maintenant, mais voici les fonctionnalités de l’iPhone 12 Pro:

Nouvel outil photo pour les professionnels: ProRAW pour des photos créatives

pour des photos créatives Enregistrements vidéo Dolby Vision avec jusqu’à 60 images par seconde et Vidéo HDR

avec jusqu’à 60 images par seconde et Nouveau Systèmes de caméras Pro avec objectif ultra grand angle et téléobjectif

avec objectif ultra grand angle et téléobjectif Mode nuit étendu

Scanner LiDAR pour des expériences immersives de réalité augmentée

pour des expériences immersives de réalité augmentée Prix: iPhone 12 Pro à partir de 1120 euros

Prix: iPhone 12 Pro Max à partir de 1217,50 euros

Alors, qu’offre l’iPhon 12 Pro Max en plus? L’écran est encore plus grand que celui du iPhone 12 Pro (6,1 pouces) et offres 6,7 dans. Cela signifie que la résolution est également supérieure:

Résolution iPhone 12 Pro – 2 532 × 1 170 pixels

Résolution iPhone 12 Pro Max – 2 778 x 1 284 pixels

Mais ici aussi, il existe des variations batterie. La batterie de l’iPhone 12 Pro tient 2 775 mAh et celle du iPhone 12 Pro Max un plein 3687 mAh. C’est donc beaucoup plus fort. Mais le plus grand écran a également besoin de plus d’énergie. En moyenne ça dure Batterie encore plus longue. Est appelé:

iPhone 12 Pro – matériel vidéo lisible: 17 heures

iPhone 12 Pro Max – matériel vidéo lisible: 20 heures

L’objectif de la version Pro est également entre autres Système de caméra, qui repose sur la photographie assistée par ordinateur, ce qui ne serait pas possible avec des appareils photo classiques. Apple ProRAW combine le traitement d’images multi-cadres d’Apple et la photographie assistée par ordinateur avec la possibilité d’utiliser le format RAW professionnel.

L’appareil photo offre ici une légère différence dans les modèles Pro. le Téléobjectif des offres Distance focale de 65 mm, le iPhone 12 seulement 52 mm. Au lieu d’un Zoom 2xdonc il y en a un Zoom 2,5x. Numérique le modèle gère jusqu’à 12 fois, la version pro régulière uniquement 10 fois.

Les couleurs des deux modèles Pro font référence aux points forts de l’un Finitions en acier inoxydable. L’iPhone 12 Pro Max arrive Graphite, argent, or et bleu pacifique livré, tout comme l’iPhone 12 Pro.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

