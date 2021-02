Achetez la MemCard Pro et vous n’aurez plus jamais besoin d’une autre carte mémoire PS1

Solutions de stockage nouvelle génération pour votre console rétro

Nous nous souvenons encore d’avoir acheté notre toute première carte mémoire PS1, qui comprenait 128 kilo-octets d’espace stupéfiant. La console présenterait le stockage comme des «blocs», et des jeux comme Gran Turismo pourraient éventuellement gonfler pour remplir la carte entière. C’était une époque différente à l’époque, et vous auriez presque certainement besoin de plusieurs cartes mémoire si vous prévoyiez de jouer à beaucoup de jeux.

Heureusement, nous sommes maintenant en 2021, et si vous jouez toujours à votre PS1, il existe des solutions pour vous. Prenez la MemCard Pro de 8BitMods – c’est une carte mémoire «nouvelle génération» pour la toute première console Sony qui vous permet de connecter une carte MicroSD de n’importe quelle taille et de profiter d’un espace de stockage pratiquement illimité. «Chaque gigaoctet de stockage sur votre MicroSD équivaut à un énorme 8 192 cartes mémoire», lit-on dans la présentation.

Cependant, cet accessoire ne se résume pas à un simple rangement. Il est doté d’une puce Wi-Fi et d’un écran LED, ce qui vous permet de gérer vos données à partir d’un navigateur Web sur votre ordinateur ou votre téléphone. De plus, de futures mises à jour du micrologiciel sont prévues pour vous permettre de sauvegarder vos progrès à la fois localement et via une interface cloud. Plus de données corrompues, alors!

Il y a quelques mises en garde mineures: cela ne fonctionne pas avec les modèles PS2 Slim ou avec l’adaptateur de carte mémoire PS3. Il en coûte également 59,99 €, ce qui, certes, ne fera pas sauter la banque – mais c’est probablement dans le haut de gamme de ce que vous voudriez payer pour la mémoire PS1 ces jours-ci, et vous devrez vous procurer votre propre MicroSD. Néanmoins, les précommandes sont ouvertes maintenant – vous pouvez acheter les vôtres ici.