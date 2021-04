Achetez la maison Cobra Kai de Daniel LaRusso pour 2,65 millions de dollars

Si vous êtes particulièrement fan de Cobra Kai avec 2,65 millions de dollars à dépenser, vous pouvez désormais acheter le manoir appartenant à Daniel LaRusso dans la populaire série Netflix. Alors que le spectacle se déroule à Los Angeles, en Californie, il convient de noter que la maison utilisée pour le tournage est en fait située à Marietta, en Géorgie. La maison est maintenant officiellement sur le marché après avoir été répertoriée lundi par Chad Carrodu d’Atlanta Fine Home Sotheby’s International Realty.

La maison de « Cobra Kai » vient d’arriver sur le marché pour 2,65 millions de dollars https://t.co/3HbRoRTkut – Belle maison (@HouseBeautiful) 20 avril 2021

Courant environ 2,65 millions de dollars, le manoir, surnommé Villa Flora, comprend six chambres avec six salles de bain complètes et une salle de bain partielle. La maison elle-même mesure 9214 pieds carrés sur un terrain de 1,1 acres. Sa conception provient d’un architecte primé et d’un chef international, construit pour desservir leur maison personnelle, selon la liste officielle de la maison.

Le manoir LaRusso de Cobrai Kai est à vendre et pourquoi ne nous ont-ils jamais montré la douche principale de la salle de bain? 2 650 000 USD

Marietta, Géorgie

6 ch, 6,5 ba

9214 sfhttps: //t.co/xwAifQdyudpic.twitter.com/QZXJAp9z6N – Zillow est devenu sauvage (@zillowgonewild) 19 avril 2021

« Le superbe design toscan a été inspiré par le temps passé par le couple sur la côte amalfitaine – un style de vie qu’ils cherchaient à recréer pour leur maison personnelle », ajoute la liste. «Bien qu’elle ne veuille rien de moins que le meilleur, la Villa Flora a été conçue et construite par amour. Lors de la restauration, chaque détail a été pris en compte – du toit Lodowici Terra Cota aux portes et fenêtres Pella, aucune dépense n’a été épargnée. De même en conservant un engagement inébranlable à n’utiliser que les meilleurs matériaux, la Villa Flora a également été construite pour être respectueuse de l’environnement. «

Servir de lieu de tournage pour Cobra Kai n’est pas le seul lien de la maison avec la célébrité. Selon la liste, Villa Flora a diverti une pléthore d’invités de haut niveau tout au long de son histoire, y compris deux anciens présidents américains assis au golfeur légendaire Arnold Palmer. Il ne le mentionne pas dans la liste, mais tout acheteur potentiel devra également être conscient de Cobra Kai les fans passent constamment pour prendre des photos de l’endroit, étant donné la popularité de la série.

Cobra Kai renverse le récit en présentant Johnny Lawrence, le méchant du film original, dans plus d’un rôle de protagoniste. Dans la série, Johnny décide de rouvrir le dojo Cobra Kai, ravivant ainsi sa querelle avec Daniel LaRusso. D’autres favoris des fans de la série sont également apparus au cours des saisons précédentes, notamment Martin Kove dans le rôle de John Kreese, entre autres. La série met également en vedette Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand et Gianni DeCenzo.

Servant de suite aux années 1984 Le Karaté Kid, la série à succès Cobra Kai initialement fait ses débuts sur YouTube Red. Avec William Zabka et Ralph Macchio, la série voit les deux acteurs reprenant leurs rôles de Johnny Lawrence et Daniel LaRusso du film classique. La série est devenue un grand succès auprès des téléspectateurs, mais elle a atteint des sommets encore plus élevés lorsqu’elle a été reprise par Netflix après le tournage de trois saisons. La quatrième saison de l’émission devrait arriver sur Netflix à la fin de 2021, bien qu’une date de sortie exacte n’ait pas encore été révélée.

Il est indéniable que ce serait un endroit parfait pour vivre pour l’ultime Cobra Kai fan, bien que tout le monde ne dispose pas de 2,65 millions de dollars en attente pour acheter le manoir LaRusso. Vous pouvez voir des photos de la maison et lire plus d’informations sur la liste officielle gracieuseté d’Atlanta Fine Homes.

Sujets: Cobra Kai, Karate Kid