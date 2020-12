Achetez la GeForce RTX 3060 Ti maintenant chez Notebooksbilliger – Preorder-Guide

le GeForce RTX 3060 Ti peuvent maintenant être commandés dans la boutique en ligne Notebooksbilliger. Mais vous devriez certainement être ultra-rapide si vous voulez avoir une chance lors de l’achat que le nombre de cartes graphiques sera à nouveau très limité.

Remarque: similaire à la sortie du RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090 La demande pour le RTX 3060 Ti sera également très élevée à partir du 2 décembre à 15 heures. Alors si vous souhaitez remettre la carte entre vos mains le plus tôt possible, nous vous conseillons d’être ultra-rapide et de surveiller les différents revendeurs, si possible avant l’heure de sortie. Dans celui-ci, nous vous montrerons où le RTX 3060 Ti est actuellement disponible Aperçu des nouvellesque nous mettons à jour régulièrement.

Gigabyte GeForce Aorus RTX 3060 Ti Master

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC Pro

Gigabyte Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle

MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio

MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 3X OC

MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X OC

ASUS TUF RTX 3060 Ti Gaming

Zotac GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge OC

Quand puis-je acheter la GeForce RTX 3060 Ti chez Notebooksbilliger?

Vous pouvez obtenir le RTX 3060 Ti mercredi, 2 décembre à 15 h acheter.

Combien coûte le RTX 3060 Ti?

L’édition Founders du RTX 3060 Ti sera proposée par Nvidia pour 399 euros. Les designs personnalisés devraient être vendus entre 460 et 560 euros.

Quels revendeurs vendent le RTX 3060 Ti?

Le RTX 3060 Ti est disponible auprès de divers revendeurs. Nous vous recommandons de jeter un œil à la boutique en ligne de Saturne, Alterner, MediaMarkt et Amazone lancer.

