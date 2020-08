Achetez des voitures de rêve et mesurez-vous 2,18 m? Difficile d’arriver

Olivier Richters est un bodybuilder, acteur, mannequin et PDG de Muscle Meat, qui se distingue par ses … 2,18 m de haut. Comme vous pouvez l’imaginer, pour quelqu’un de si grand, trouver une voiture où vous pouvez vous asseoir confortablement dans le siège du conducteur peut être une tâche difficile – encore plus lorsque vous cherchez à acheter l’une de vos voitures de rêve …

Et les voitures de rêve sont généralement synonymes de voitures de sport, pas toujours les voitures les plus pratiques ou les plus spacieuses.

Nous avons donc suivi Richters, dans une vidéo de sa chaîne YouTube The Dutch Giant, essayant une Ford Mustang – l’une de ses voitures de rêve est la puissante Shelby GT500 -, une Cadillac CTS-V, une Corvette C7, la Polestar 1 et 2, et même une Maserati Ghibli d’un ami. Dans lesquels pourrez-vous vous intégrer?

Ironiquement, la vidéo commence avec l’arrivée de ce géant dans une petite Toyota Aygo, où il s’intègre avec une relative facilité. Car?

Il permet de se rendre compte que l’un des points clés pour qu’il s’intègre dans n’importe quelle voiture est l’espace entre le volant et la console centrale. S’il n’y a pas assez d’espace, la jambe est coincée entre les deux, n’atteignant même pas les pédales.

