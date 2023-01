Acheter une PS5 : Voici comment le fabricant de Final Fantasy 16 réagit à une question PC

Final Fantasy 16 n’obtient apparemment pas de version PC pour le moment. Il n’est pas non plus clair si cela changera à un moment donné. Même si une exclusivité temporelle du titre PS5 avait été initialement annoncée par erreur, le producteur conseille désormais aux fans d’acheter une PS5.

Si vous voulez jouer à Final Fantasy 16, vous devez avoir une PS5

Final Fantasy 16 en exclusivité PS5 ? L’une des premières bandes-annonces de « Final Fantasy 16 » contenait encore une indication que le titre apparaîtrait comme une exclusivité temporelle pour PS5. Ce qui laisse bien sûr espérer que des versions pour d’autres plateformes pourraient être soumises après un certain laps de temps.

Comme c’est aussi le cas avec Final Fantasy 15 et le Remake de Final Fantasy 7 était le cas. Cependant, la bande-annonce a depuis longtemps été supprimée et le producteur de « Final Fantasy 16 » Naoki Yoshida en fournit plus Des déclarations dans ce sens pour l’excitation.

« Obtenez une PS5 ! » D’après le producteur de « Final Fantasy 16 » jamais personne n’a rien à propos d’une version pc de Final Fantasy 16 m’a dit. Il ne peut donc pas comprendre pourquoi les fans supposent qu’une version correspondante apparaîtra toujours. Au lieu de cela, il conseille – probablement avec humour – d’acheter une PS5.

Plus tard, il rame un peu et explique qu’il en a probablement fait trop. Il s’excuse et explique que le studio de développement a fait de son mieux. Il demande aux fans d’attendre avec impatience le prochain jeu Final Fantasy.

N’y a-t-il vraiment pas de version PC de Final Fantasy 16 à venir ?

Rien de tel n’a été annoncé officiellement. Au moins, mis à part le faux pas évident de l’annonce d’exclusivité temporelle originale, rien n’indique que Final Fantasy 16 sera jamais publié pour une plate-forme autre que PS5.

Mais d’un autre côté, le passé nous enseigne qu’il faut Peut-être ne perdez-vous pas encore espoir devraient. Après tout, l’emplacement était très similaire aux autres jeux Final Fantasy récemment et il y a eu cette annonce apparemment involontaire que Final Fantasy 16 était une exclusivité temporelle.

Donc ça pourrait très bien êtreque nous aurons toujours une version PC de « Final Fantasy 16 ». Même si les déclarations du producteur ne donnent pas beaucoup d’espoir.

Aimeriez-vous jouer à Final Fantasy 16 sur PC ? Achèteriez-vous réellement une PS5 pour ce jeu ? Dites le nous dans les commentaires.