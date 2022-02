Acheter un robot tondeuse : comment trouver le bon modèle

Les tondeuses à gazon robotisées deviennent un sujet de plus en plus important pour les amateurs de jardinage. Envisagez-vous de remplacer votre tondeuse à gazon vétéran? Après tout, les petits assistants de jardin gardent votre pelouse en bon état par eux-mêmes. Vous trouverez ici ce à quoi vous devez faire attention à l’avance si vous souhaitez acheter une tondeuse à gazon robotisée.

Dès que le temps redevient plus agréable, de nombreuses personnes se tournent vers l’entretien de la pelouse. Les tondeuses à gazon robotisées aident ici de manière particulièrement pratique – cependant, tous les appareils ne conviennent pas à tous les jardins.

Acheter un robot tondeuse : Faites attention à la taille du jardin et à la nature du terrain

Un critère particulièrement important si vous souhaitez acheter une tondeuse robot est la taille de votre jardin. Bien sûr, vous pouvez également utiliser une tondeuse à gazon robotisée pour les petites surfaces et les jardins – vous gagnez beaucoup de temps si vous n’avez pas à tondre votre pelouse vous-même.

Autre avantage : comme les robots tondeuses pour petites surfaces se contentent d’une batterie moins puissante, ils sont généralement nettement moins chers que leurs grands frères. Vous pouvez également rendre les endroits étroits et les petits angles accessibles à votre robot de tonte avec une relative facilité en posant intelligemment le câble périphérique. Cependant, les zones très sinueuses doivent généralement être retravaillées à la main, car c’est là que la grande majorité des appareils échouent.

Le WOLF GARTEN LOOPO S500, par exemple, est un bon robot tondeuse pour les petites surfaces. Il coupe l’herbe jusqu’à 400 mètres carrés et surmonte des pentes allant jusqu’à 15 %.

Que faire des jardins tordus ?



Robot tondeuse Gardena Sileno Minimo



Image : © Gardena 2020



Dans tous les cas, considérez à quel point le terrain de votre jardin est sinueux avant d’acheter une tondeuse à gazon robotisée. Certains appareils nécessitent entre un et trois mètres d’espace pour manœuvrer devant la station de charge – et cela peut être un problème dans les jardins très tordus.

La raison : la tondeuse robot se rend automatiquement à la station de charge si nécessaire pour recharger sa batterie. Cependant, pour pouvoir s’amarrer avec une précision extrême, l’assistant de jardin intelligent doit généralement faire plusieurs allers-retours, se retourner ou s’aligner d’une autre manière. De plus, votre robot tondeuse peut se coincer dans des endroits difficiles d’accès, donc en cas de doute, vous devez le « libérer » avant qu’il ne puisse continuer son travail.

Tests de tondeuses à gazon robotisées : la sécurité est la priorité absolue

Étant donné que les tondeuses à gazon robotisées effectuent généralement leur travail dans le jardin sans surveillance, elles disposent de mécanismes de sécurité fiables. Car aussi discrets que puissent paraître les aides-jardiniers qui travaillent dur, leurs couteaux sont tout aussi tranchants que ceux d’une tondeuse à gazon conventionnelle. La plupart des tests de tondeuses à gazon robotisées énumèrent donc plusieurs propriétés qu’un appareil doit respecter pour qu’il soit considéré comme sûr :

Les lames doivent s’arrêter immédiatement dès que le robot est soulevé ou incliné.

Il doit y avoir un arrêt immédiat à un angle de 25 degrés au plus tard.

Afin que le nettoyage régulier nécessaire de l’unité de coupe soit sûr pour vous, les appareils doivent disposer d’un bouton d’arrêt fiable.

Vous devez également garder un œil sur la distance entre les lames et le bord extérieur du boîtier si vous souhaitez acheter une tondeuse à gazon robotisée. Cela empêche les pieds, les jambes ou d’autres « obstacles » de tomber accidentellement sous le couteau proverbial.

Mise en service et nettoyage faciles de votre robot tondeuse

Avant d’acheter, assurez-vous de vérifier à quel point il est difficile de mettre le robot de tonte en marche. Est-il difficile d’installer la station de base et de poser le câble périphérique ? Qu’en est-il de la bonne programmation ? Votre futur robot de jardin doit être le plus simple d’utilisation possible, de préférence via une application. C’est la seule façon de vraiment gagner du temps, des nerfs et de l’énergie.

Faites également attention à la facilité avec laquelle le robot de tonte s’encrasse selon le fabricant, afin que vous n’ayez pas à le nettoyer trop souvent et que l’appareil fournisse une coupe nette le plus longtemps possible. Votre robot de tonte ne devrait pas être trop bruyant non plus, après tout, il fera probablement sa ronde dans votre jardin pendant plusieurs heures jusqu’à ce que la pelouse soit tondue. Afin d’éviter des ennuis avec les voisins à l’avance, le robot ne doit pas être plus de Émettre 60 à 70 décibels d’émission sonore.

Alternative intéressante : robot tondeuse sans câble périphérique

Vous en avez assez de poser un câble périphérique disgracieux autour de votre jardin ? Alors une tondeuse à gazon robotisée sans câble périphérique pourrait vous convenir. Les assistants de jardin intelligents utilisent un capteur pour détecter s’il y a ou non une pelouse devant eux – et n’ont pas besoin d’un câble de guidage.

L’inconvénient est que le capteur ne fait généralement pas la distinction entre la pelouse, les fleurs ou les herbes. Si votre parterre de fleurs ou d’herbes n’est pas séparé de la pelouse par des pierres de délimitation ou similaires, une tondeuse à gazon robotique s’approchera également de cette partie du jardin sans câble périphérique.

Sommaire