Acheter un PC et un ordinateur portable d’occasion : il faut faire attention à ça

Si vous souhaitez acheter un PC ou un ordinateur portable d’occasion, vous pouvez économiser beaucoup d’argent. Cependant, il y a quelques points à considérer de toute urgence lors de l’achat d’un véhicule d’occasion.

Le PC est devenu un élément indispensable de la vie quotidienne. Non seulement au travail, mais aussi en privé, nous faisons beaucoup de choses directement sur l’ordinateur. C’est pourquoi un nouvel ordinateur est nécessaire de temps en temps. Pas de problème : après tout, la gamme et le choix sont énormes. Mais doit-il toujours s’agir d’un nouvel appareil ?

Quels sont les avantages d’un ordinateur portable d’occasion ?





Vous devez dépenser beaucoup moins d’argent pour un ordinateur portable d’occasion que pour un neuf.



Image : © Adobe Stock / peampath 2021



L’aspect le plus important qui parle pour un ordinateur d’occasion est bien sûr l’aspect financier. Vous pouvez souvent économiser beaucoup si vous achetez un appareil d’occasion qui a déjà un an ou deux à son actif. Les ordinateurs ordinaires de fabricants de marques comme Acer, HP ou Lenovo sont parfois disponibles pour moins de 300 euros. Pour de nombreux scénarios d’utilisation, tels que l’écriture dans Office, la gestion de fichiers ou la navigation sur Internet, les anciens PC sont souvent encore tout à fait suffisants.

De plus, utiliser un vieil ordinateur au lieu d’en acheter un nouveau est meilleur pour l’environnement. De cette façon, vous évitez qu’un PC entièrement fonctionnel ne se retrouve dans les déchets électroniques. Cela permet d’économiser des ressources comme l’or, l’argent et le cuivre.

Qu’est-ce qui parle contre un PC d’occasion ?

Il est à noter que les PC vieillissent plus vite que, par exemple, les téléviseurs ou les systèmes audio. Les composants techniques tels que le processeur ou la carte graphique sont souvent obsolètes au bout de quelques années et ne peuvent parfois plus répondre aux exigences de nombreux programmes plus récents. Cela est principalement dû au logiciel, qui s’améliore de plus en plus, mais aussi de plus en plus gourmand en ressources. De plus, les composants électriques déjà utilisés depuis quelques années sont plus sujets aux défauts et le boîtier des ordinateurs usagés présente souvent des rayures.





Les ordinateurs d’occasion ont souvent des rayures sur le boîtier. Dans le cas d’un ordinateur au sol, cependant, cela peut être facilement échangé.



Image : © Adobe Stock / nd700 2021



Si vous souhaitez utiliser un PC pendant plusieurs années, vous devez vous assurer lors de l’achat que le matériel a encore une petite marge de progression afin de répondre à toutes les exigences en deux ou trois ans. De cette façon, vous pouvez remplacer des composants individuels si nécessaire et ainsi maintenir le système à jour plus longtemps.

Que cela vaut la peine d’acheter un article d’occasion dépend également de l’usage qu’il doit faire d’un PC. Par exemple, si vous souhaitez jouer à de nouveaux jeux sur votre appareil, vous devez rechercher un nouveau PC. Il en va de même pour les utilisateurs qui souhaitent utiliser leur ordinateur pour du montage vidéo ou du montage graphique par exemple.

Que devrait offrir un ordinateur portable ou un PC d’occasion ?

Bien entendu, un PC n’a pas besoin d’un processeur haut de gamme pour les tâches bureautiques standard. Souvent un Intel Core i3 ou un AMD Ryzen 3 suffit. Les puces Intel Core M ou AMD Athlon un peu plus faibles mais en même temps plus économes en énergie devraient pouvoir répondre à la plupart des exigences. D’un autre côté, si vous avez besoin d’un peu plus de puissance, recherchez des ordinateurs avec Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5. Dans la classe supérieure, il y a Intel Core i7 et AMD Ryzen 7.





Les joueurs doivent rechercher un excellent matériel avec un PC d’occasion.



Image : © Adobe Stock / daliu 2019



Selon l’état actuel, la mémoire principale doit être d’au moins 4 Go de RAM. Presque toutes les tâches quotidiennes peuvent être bien faites avec. Si vous voulez un peu plus de sécurité future, vous devriez chercher un modèle avec 6 ou 8 Go de RAM ou choisir un ordinateur avec lequel la RAM peut être mise à niveau sans problèmes majeurs.

La mémoire est aussi un point important. Comme nous gérons de plus en plus de données dans la vie de tous les jours, acheter moins de 500 Go ne vaut guère la peine aujourd’hui. Nous vous recommandons d’investir dans un SSD. Étant donné que la vitesse de lecture et d’écriture d’un SSD est nettement supérieure à celle d’un disque dur normal, ces PC sont généralement beaucoup plus rapides que les autres modèles dans le travail quotidien.

Ordinateur portable d’occasion : Il y a ces caractéristiques spéciales

Lors de l’achat d’ordinateurs portables d’occasion, certaines caractéristiques spéciales doivent être prises en compte. En général, les ordinateurs compacts ont une durée de vie plus courte que les gros ordinateurs de bureau. Cela est principalement dû au fait qu’ils peuvent difficilement être améliorés en raison de leur construction. En règle générale, il n’est pas possible d’installer un nouveau processeur ou une nouvelle carte graphique. Avec de nombreux modèles à partir de 15 pouces, les disques durs peuvent au moins être remplacés ou la RAM peut être augmentée. En cas de doute, vous devez demander au vendeur les options de mise à niveau.





La mémoire principale de certains ordinateurs portables peut être mise à niveau.



Image : © Picture Alliance / Andrea Warnecke 2016



Un autre point particulièrement important avec les ordinateurs portables plus anciens est le nettoyage des ventilateurs. Au fil du temps, ceux-ci s’obstruent de poussière, ce qui réduit le refroidissement du processeur et de la carte graphique. La chaleur dans les pièces se produit surtout lorsque les copeaux fonctionnent à pleine charge. Heureusement, les processeurs et GPU modernes downclockent automatiquement lorsque la chaleur est trop élevée pour éviter les dommages. Cependant, cela signifie également que le processeur et la carte graphique peuvent difficilement fonctionner à pleine charge dans la pratique. Un nettoyage complet des ventilateurs n’est possible que si l’ordinateur portable peut être ouvert.

Plus un ordinateur portable est ancien, plus la batterie était généralement utilisée. Ses performances diminuent avec l’augmentation des cycles de charge. Il est donc important, notamment avec les ordinateurs portables usagés, d’avoir une batterie remplaçable afin qu’elle puisse être remplacée en cas de doute.

L’âge maximum

Plus un PC est ancien, moins il vaut la peine d’en acheter un d’occasion. Cela n’est pas seulement dû à des composants obsolètes, mais aussi à l’usure générale des composants techniques. La probabilité de défauts augmente naturellement avec l’âge. Les PC de cinq ans ou plus ne valent généralement plus la peine d’être achetés d’occasion. La limite d’expiration est plus basse pour les ordinateurs de jeu, car des composants tels que le processeur ou la carte graphique deviennent obsolètes plus rapidement. Les nouvelles pièces sont alors non seulement coûteuses, mais ne peuvent souvent plus être intégrées dans des systèmes plus anciens.

De quel système d’exploitation s’agit-il ?





L’ordinateur utilisé doit avoir au moins Windows 10 afin que vous puissiez le mettre à jour vers Windows 11 ultérieurement.



Image : © Microsoft 2021



Le système d’exploitation d’un PC d’occasion est également important. Cela dépend du logiciel qui s’exécute sur l’ordinateur. Au moins Windows 10 doit être installé sur l’ordinateur. Ensuite, il est également possible que vous puissiez mettre à jour l’appareil vers Windows 11 gratuitement. À condition, bien sûr, que le PC réponde aux exigences du système d’exploitation. Si le PC est proposé sans système d’exploitation, il ne reste plus qu’à installer sa propre version.

Si possible : Achetez un ordinateur « reconditionné » chez le revendeur

Si possible, achetez le PC ou l’ordinateur portable d’occasion chez un revendeur. De nombreux fournisseurs vendent des ordinateurs reconditionnés ou des produits retournés sur Internet, qui n’ont souvent que des signes d’utilisation minimes. Le gros avantage : En tant que vendeur commercial, les revendeurs doivent fournir une garantie d’au moins 12 mois même si la garantie a expiré. Ainsi si, par exemple, des vices cachés apparaissent, vous ne restez pas sur l’appareil cassé. Vous n’avez pas cette garantie lorsque vous vendez en privé.

