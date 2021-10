Acheter un autocuiseur : ce qu’il faut savoir sur les autocuiseurs

Souhaitez-vous une méthode pour préparer des repas entiers en douceur, mais rapidement et de manière économe en énergie, et envisagez-vous d’acheter un autocuiseur ? Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir à l’avance sur les autocuiseurs pratiques.

ça se passe dans l’autocuiseur

Préparer des aliments dans une cocotte minute n’est pas sorcier. Fondamentalement, le processus peut être décomposé en quelques étapes. Bien sûr, vous préparez d’abord tous les ingrédients. Ensuite, la viande, les légumes et autres sont autorisés dans la marmite avec une quantité minimale de liquide généralement spécifiée dans la recette ou le mode d’emploi de votre autocuiseur à vapeur. Contrairement aux casseroles conventionnelles, l’autocuiseur est maintenant scellé hermétiquement avec un couvercle.

Pendant le chauffage, la pression s’accumule – d’où le nom – et le point d’ébullition du liquide est élevé. En raison de la température de cuisson plus élevée, le temps qu’il faut pour savourer votre plat prêt à l’emploi peut être réduit jusqu’à 70 %. Mais attention : la pression qui s’est accumulée dans l’autocuiseur pendant la cuisson doit d’abord être relâchée en refroidissant ou via la valve intégrée dans le couvercle, avant de pouvoir ouvrir la casserole en toute sécurité !

Acheter un autocuiseur : Il existe ces variantes

Il existe généralement deux types d’autocuiseurs différents. D’une part il y a l’autocuiseur électrique et d’autre part l’autocuiseur à plaque chauffante. Alors que le premier fonctionne uniquement à l’électricité, quel que soit votre poêle, vous devez en fait mettre le second sur un poêle chaud pour que la marmite fasse son travail. Les deux versions ont leurs avantages et leurs inconvénients.

Ainsi, vous pouvez presque complètement laisser un autocuiseur électrique à lui-même. En plus de l’heure de démarrage souhaitée, vous pouvez utiliser le panneau de commande intégré pour sélectionner divers autres paramètres, tels que la température de cuisson souhaitée et même des fonctions de maintien au chaud. La cuisinière contrôle alors automatiquement la chaleur, la pression et tous les autres réglages.

Un autocuiseur vapeur classique pour la plaque chauffante, en revanche, nécessite une surveillance manuelle. Vous devez contrôler la chaleur et la pression encore et encore pendant la cuisson et les ajuster si nécessaire. D’un autre côté, ces casseroles peuvent devenir plus chaudes et augmenter la pression que leurs frères automatiques, ce qui non seulement raccourcit le temps de cuisson, mais assure également des notes de saveur plus intenses. Vous devez donc peser quels avantages sont les plus importants pour vous personnellement si vous souhaitez acheter l’un des deux autocuiseurs.

Pourquoi acheter une cocotte minute ?

En plus de la rapidité du processus de cuisson, il existe diverses autres raisons qui plaident en faveur de l’achat d’un autocuiseur. Par exemple, les vitamines et les minéraux contenus dans les ingrédients sont en grande partie conservés lors de la préparation dans l’autocuiseur (environ 90 pour cent des vitamines C et B1 et 96 à 100 pour cent des minéraux). Vous avez également besoin de beaucoup moins d’énergie car votre autocuiseur l’utilise beaucoup plus efficacement. Et : Vous pouvez réellement préparer pratiquement n’importe quel plat dans votre autocuiseur à vapeur. Du vrai bouillon de poulet et des soupes crémeuses à la viande braisée, du risotto et du porridge au cheesecake moelleux.

La taille de la portion que vous pouvez préparer dans votre autocuiseur dépend d’une part de la taille de votre casserole et d’autre part des ingrédients que vous utilisez. En général, le pot peut être rempli aux deux tiers ou moins. Les haricots, le riz et les céréales sont un cas particulier car ils produisent beaucoup de mousse féculente. Il faut donc en remplir moins pour pouvoir utiliser votre autocuiseur en toute sécurité. Cependant, les recettes et les instructions associées fournissent généralement également des informations sur la quantité de remplissage maximale.

