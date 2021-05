Acheter PlayStation 5: Sony a un plan ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Des rapports de Taïwan indiquent que Sony envisage de refaire la PlayStation 5. La nouvelle conception ne devrait pas nécessairement contenir des améliorations, mais plutôt permettre une production plus simple. Nous vous éclairons.

La PlayStation 5 est sur le marché depuis environ six mois et il existe encore des goulots d’étranglement majeurs dans la livraison. Cela est principalement dû à la pandémie corona et aux problèmes associés avec la fourniture de matériel. En particulier, la production de l’industrie des semi-conducteurs est en retard par rapport à ses objectifs. Selon un rapport taïwanais, Sony élabore actuellement secrètement un plan de refonte pour ne plus avoir à s’appuyer sur certains composants.

affichage







Huawei P40 Lite

+ BLEU Allnet L 4 Go + 1 Go

+ Montre Huawei Fit (exclusivement pour les clients 45secondes.fr – uniquement ici) Action incurvée! +1 Go de données supplémentaires

Caméra 48 MP 4x AI (Grand angle et ultra grand angle)

Volume de données LTE de 5 Go (avec jusqu’à 21,6 Mbit / s) mensuel / 24 mois: 13,99 €

12,99 au magasin

Refonte de la PlayStation 5: ces problèmes pourraient survenir

Une refonte de la PlayStation n’aurait rien d’inhabituel. Après tout, Sony a également lancé les précédentes générations PlayStation dans différentes versions. En règle générale, le fabricant réduit la taille du boîtier et remplace certains composants à l’intérieur, qui se sont par la suite révélés être des points faibles.

La première refonte de la PlayStation 5 aurait d’autres raisons. Ici, Sony est apparemment principalement soucieux de trouver du matériel alternatif afin d’avoir plus d’options lors de la construction de la console et ainsi de booster la production. Il existe déjà deux variantes PS5 avec des ventilateurs différents.

L’installation de composants alternatifs n’apporte pas seulement des avantages pour l’utilisateur. Même avec les générations précédentes de PlayStation, il est arrivé que de nouvelles pièces fassent un pire travail. Un exemple célèbre est la ventilation bruyante de certains modèles PlayStation 4, qui est causée par une mauvaise dissipation de la chaleur.

Sony teste les processeurs AMD

Selon le rapport, aucune version slim ou similaire n’est prévue pour le moment. Au lieu de cela, Sony teste actuellement un processeur AMD fabriqué à l’aide du processus de 6 nanomètres. Cela devrait prendre au moins sept mois avant que le fabricant puisse l’installer sur la PlayStation 5 afin qu’elle soit prête pour le marché. Jusqu’au début de l’année 2022, la situation de livraison actuelle ne devrait donc pas évoluer de manière significative pour le moment. Aucune annonce officielle ou confirmation des rumeurs n’a encore été faite.









accord

Huawei P40 Lite

+ BLEU Allnet L 4 Go + 1 Go

+ Montre Huawei Fit mensuel / 24 mois: 13,99 €

12,99 au magasin