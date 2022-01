Acheter DualSense : Starlight Blue & Nova Pink disponible maintenant

la Playstation 5-Console et connexes DualSense Les manettes sans fil prennent de nouvelles couleurs. Ainsi, vous pouvez non seulement le vôtre PS5 dans un nouvel éclat coloré laissez-le briller, vous pouvez également acheter votre DualSense dans de nouvelles couleurs et même assortir à la console.

DualSense : où puis-je acheter les nouvelles couleurs ?

Le poste est continuellement mis à jour. N’hésitez donc pas à revenir plus tard lorsque d’autres magasins auront été ajoutés.

Quand les nouvelles couleurs apparaîtront-elles ? Vous pouvez utiliser les nouveaux contrôleurs dans Bleu étoilé et Rose nova puisque 14 janvier 2022 commande auprès de divers détaillants.

Bleu étoilé

Vous pouvez acheter la couleur Starlight Blue chez les détaillants suivants :

© VOUS

Rose nova

Vous pouvez acheter la couleur Nova Pink chez les détaillants suivants :

© VOUS

Violet galactique

Vous pouvez acheter la couleur Galactic Purple auprès des détaillants suivants :

Galactic Purple est actuellement indisponible. Revenez plus tard lorsque l’aperçu aura été mis à jour !

© VOUS

En plus de cela, il y a maintenant ceux nouvelles couleurs la Playstation 5. Sony Interactive Entertainment a le coque PS5 colorée annoncé. Voici à quoi ils ressemblent, dans quelles couleurs ils se présentent et ce que vous devez savoir d’autre :