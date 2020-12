Achat RAZER Tomahawk box avec NVIDIA GeForce RTX 3080

RAZER lance son boîtier Tomahawk avec des graphiques NVIDIA GeForce RTX 3080 et un processeur Intel Core i9-9980HK.

La marque RAZER ne s’arrête pas. Si le casque Hammerhead True Wireless Pro est sorti le 3 décembre, c’est aujourd’hui au tour d’un mini PC gaming. À la bête, la nouvelle boîte Jeux de bureau RAZER Tomahawk il a dans ses tripes une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080. Voulez-vous connaître toutes les fonctionnalités de ce PC de jeu RAZER? Eh bien, faites attention.

ASUS TUF Gaming NVIDIA GeForce RTX 3080 OC Edition Carte Graphique (PCIe 4.0, 10GB GDDR6X, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a, ventilateurs à double roulement à billes, robustesse militaire, GPU Tweak II) Nouveaux multiprocesseurs de streaming : Indispensables pour la création du GPU le plus rapide et le plus performant au monde, ils multiplient par deux le débit en FP32 et améliorent l’efficience énergétique du GPU Cœurs RT de deuxième génération : Les nouveaux cœurs RT offrent un rendement multiplié par deux en comparaison avec ceux de la 1e génération, ainsi que des fonctions simultanées de ray tracing et de shading pour des performances inédites Cœurs Tensor de troisième génération : Les nouveaux cœurs Tensor offrent un rendement multiplié par deux avec l’aide d’une matrice dite clairsemée et d’algorithmes avancés d’Intelligence Artificielle tels que la technologie DLSS. Désormais compatibles avec les résolutions 8K, ces cœurs boostent considérablement les performances gaming tout en proposant des technologies d’IA inédites Ventilateurs axiaux : optimisés pour y insérer davantage de pales ; comprenant un mécanisme de rotation inversée pour le ventilateur central Ventilateurs à double roulement à billes : durée de vie multipliée par deux en comparaison avec les ventilateurs à palier lisse Condensateurs et composants estampillés TUF pour leur robustesse militaire sur le long terme GPU Tweak II : réglages intuitifs des performances, contrôles des températures et surveillance du système

MSI GEFORCE RTX 2080TI Gaming X Trio Le MSI GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO est doté de la dernière version de la conception thermique primée de MSI: TRI-FROZR Cette technologie utilise trois nouveaux ventilateurs TORX 3.0, la technologie exclusive de MSI, combinant intelligemment deux types d’aubes de ventilateurs aérodynamiques afin d’optimiser le flux d’air, de réduire le bruit et d’améliorer les performances thermiques Le nouveau design de la carte GAMING X TRIO utilise un mélange de noir et de gris gunmetal avec une plaque arrière en métal assortie Les superbes effets d’éclairage RVB sont facilement contrôlés par le logiciel Mystic Light de MSI, conçu pour se synchroniser avec d’autres composants RVB Résolution numérique maximum: 7680 x 4320

EVGA GeForce RTX 2080 Super Black Gaming, 08G-P4-3081-KR, 8GB GDDR6 08G-p4-3081-kr Bloc d'alimentation de 650 watts ou plus

Caractéristiques du RAZER Tomahawk

Le boîtier Tomahawk Gaming Desktop est incroyablement petit et compact, mesurant 210 mm x 150 mm x 365 mm, une capacité interne de 11,5 litres, et alimenté par un processeur Intel Core i9-9980HK, 16 Go de mémoire DDR4, un SSD de 512 Go + disque dur de 2 To et cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 3080 sur certains modèles. Le boîtier Razer Tomahawk est alimenté par la carte Intel NUC 9 Extreme Compute Element qui contient le processeur, la mémoire et le stockage SSD dans un seul module couplé au design exclusif basé sur le boîtier du Tomahawk.

Son boîtier interne dispose d’un emplacement PCIe pour accueillir la carte Compute Element, d’une alimentation de 750 W, d’un disque dur HDD de 2 To et d’un emplacement PCIe supplémentaire pour une carte graphique, pour les utilisateurs qui décident d’autre chose que le modèle équipé d’un RTX 3080. Ce boîtier se ferme et s’adapte en toute sécurité sur le châssis via une poignée de verrouillage sans outil et se glisse facilement pour donner aux utilisateurs un accès rapide aux composants internes pour les futures mises à niveau en seulement trois étapes.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 SUPER OC Edition Carte Graphique Gaming (8GB GDDR6, Axial fans, 0dB, 2.7-slot, 2xBIOS, Auto-Extreme, SAP II, MaxContact, GPU Tweak II, Aura Sync, FanConnect II) Cœurs RT : contribuent au bon fonctionnement de la technologie de Ray-Tracing en temps réel Capacité de traitement des nombres flottants et entiers : Les cartes avec architecture Turing assurent un traitement plus efficace des charges graphiques lourdes générées par les jeux vidéo GDDR6 ultra-rapide : jusqu’à 496 GB/s de bande passante mémoire afin de générer des résolutions rapides et élevées Ventilateurs axiaux : capables de réduire la résistance à l’air Technologie 0dB : silence complet

Zotac ZT-T20810D-10P Carte Graphique Nvidia GeForce RTX 2080 11264 Mo Produit destiné aux joueurs exigeants Qualité de fabrication irréprochable Immersion exceptionnelle Consommation: 260W

EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Gaming, 8GB GDDR6, RGB LED, Metal Backplate, 08G-P4-3182-KR Boost Clock: 1830 MHz; mémoire Detail: 8192 MB GDDR6. Ray tracing en temps réel dans les jeux pour des graphiques de pointe Hyper réalistes. Les doubles ventilateurs HDB offrent un refroidissement plus performant et UN confort acoustique beaucoup plus silencieux. Backplate metale & RGB ajustable Garantie de 3 ans et assistance technique d'EVGA de premier ordre

Le boîtier est construit en aluminium fraisé CNC, anodisé avec une finition noire mate, et un éclairage Razer Chroma RGB sur la face inférieure. L’arrière abrite un certain nombre de ports à l’arrière, dont quatre ports USB-A 3.2 Gen 2, deux ports USB-C Thunderbolt 3, deux ports Gigabit Ethernet et un port haut-parleur combiné de 3,5 mm. arrière / TOSL INK.

Disponible en vente à partir du 3 décembre sur le site RAZER et dans les magasins RazerStore aux États-Unis et en Chine. Le prix de ce PC de jeu RAZER est de 2399,99 €.