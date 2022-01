Acer Predator : Nouveaux PC de bureau au look cool et Intel Alder Lake

Acer relance l’ensemble de son portefeuille de PC de jeu pour 2022. Les nouveaux processeurs Intel de 12e génération et les cartes graphiques Nvidia RTX sont embarqués sur les Predator Orion 3000 et 5000.

Le matériel de jeu est actuellement plus cher que jamais auparavant. C’est pourquoi les PC prêts à l’emploi peuvent sembler particulièrement attrayants pour de nombreux joueurs aujourd’hui. Grâce à une architecture entièrement revue, les nouveaux processeurs Alder Lake d’Intel promettent un bond de performances significatif. Acer profite de ce fait pour les nouveaux PC de jeu de bureau. Les modèles Predator Orion 3000 et Predator Orion 5000 présentés au CES 2022 bénéficient également d’un relooking visuel.

Plus de RVB et de nouveaux processeurs

Les deux modèles suivent la tendance RVB et veulent impressionner par leurs structures claires et leurs ventilateurs illuminés. À l’intérieur se trouvent de nouveaux processeurs Intel de la 12e génération (Alder Lake). Le constructeur précise qu’un Core i7 est utilisé dans les configurations maximales respectives de l’ordinateur.

Les principales différences entre l’Orion 3000 et l’Orion 5000 sont la taille, les cartes graphiques disponibles et les cartes mères. Le plus petit modèle 3000 s’appuie sur une GeForce RTX 3070 et une carte mère B660, tandis que la version 5000 peut accueillir une RTX 3080 sur demande et dispose d’une carte mère H670. Grâce à la toute nouvelle technologie DDR5, l’Orion 5000 a également un avantage théorique sur son petit frère en matière de RAM. Les deux modèles peuvent être achetés avec jusqu’à 2 téraoctets de stockage SSD NVMe et 6 téraoctets de stockage HDD.

Les prix MSRP commencent à 1 099 euros pour le Predator Orion 3000 et à 2 099 euros pour l’Orion 5000. Le premier trimestre 2022 est à peu près indiqué comme le lancement sur le marché.