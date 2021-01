Acer Nitro 5, Aspire 5 et 7: ces ordinateurs portables sont équipés des dernières versions d’AMD et de NVIDIA; Processeurs Ryzen 5000 et GPU GeForce RTX 30

Les premiers ordinateurs portables équipés des nouveaux microprocesseurs Ryzen Mobile 5000 qu’AMD a lancés il y a quelques heures à peine sont prêts à débarquer. Acer vient de dévoiler son dernier équipement de Familles Nitro et Aspire, et en plus de parier sur les dernières nouveautés d’AMD, ils viennent également avec le nouveau de NVIDIA.

Le modèle Nitro 5 est un ordinateur portable de jeu avec une configuration très ambitieuse dans laquelle son processeur et son GPU, qui appartient à la famille, se démarquent clairement. NVIDIA GeForce RTX 30 Max-Q. Les deux modèles Aspire ont une vocation polyvalente moins orientée vers le jeu, mais ils ont également une configuration attrayante qui vaut la peine de se plonger pour les connaître un peu mieux.

Acer Nitro 5, Aspire 5 et 7: spécifications techniques

NITRO 5 ASPIRE 5 ASPIRE 7 ÉCRAN Écran LCD IPS FHD / QHD de 15,6 ou 17,3 pouces, 165/360 Hz, 3 ms, 300 nits Écran LCD IPS Full HD de 15,6 pouces (1920 x 1080 points) Écran LCD IPS Full HD de 15,6 pouces (1920 x 1080 points) avec réglage dynamique de la correction gamma et de la saturation PROCESSEUR Jusqu’à AMD Ryzen 9 5900HX AMD Ryzen série 5000 AMD Ryzen série 5000 GRAPHIQUE Jusqu’à NVIDIA GeForce RTX 3080 AMD Radeon RX 640 NVIDIA GeForce GTX 1650 MÉMOIRE Jusqu’à 32 Go de DDR4 3200 Jusqu’à 24 Go Jusqu’à 32 Go de DDR4 STOCKAGE SECONDAIRE Jusqu’à 2 disques SSD NVMe M.2 de 2 To ou 2 disques durs SATA SSD PCIe NVMe jusqu’à 1 To SSD PCIe NVMe jusqu’à 1 To CONNECTIVITÉ SANS FIL Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 SYSTÈME OPÉRATIF Windows 10 Windows 10 Windows 10 A lire : Google Photos est mis à jour avec de bonnes nouvelles: photos 3D, collages et plus

Acer Nitro 5: un ordinateur portable de jeu avec le muscle des dernières AMD et NVIDIA

Les amateurs de jeux vidéo auront du mal à résister aux spécifications de cet ordinateur portable. Je propose de commencer par jeter un œil à son écran, qui se décline en deux configurations différentes, à la fois avec des dalles IPS LCD et en 15,6 ou 17,3 pouces: avec une résolution QHD et un taux de rafraîchissement de 165 Hz, ou avec Résolution Full HD et un soda 360 Hz. De plus, ces panneaux ont une capacité de livraison de luminosité maximale de 300 nits et un temps de réponse de 3 ms.

Cet ordinateur portable est disponible avec plusieurs processeurs Ryzen Mobile 5000, mais dans son incarnation la plus puissante, il pariera sur un Ryzen 9 5900HX

Concernant le CPU, il sera disponible avec plusieurs processeurs Ryzen Mobile 5000, mais dans son incarnation la plus puissante, il pariera sur un Ryzen 9 5900HX. Il est également équipé d’un processeur graphique appartenant à la famille NVIDIA GeForce RTX 30, et, là encore, dans sa configuration la plus ambitieuse, il pariera sur un GPU GeForce RTX 3080. Sur le papier les performances de cette version devraient lui permettre de vous côtoyer. avec les ordinateurs de bureau de jeu les plus performants.

Pour résoudre la mémoire principale, il propose un maximum de 32 Go DDR4 3200 MHz effectifs, et en ce qui concerne le stockage secondaire, Acer a intégré deux slots M.2 et autant de ports SATA qui permettent l’installation soit de deux disques SSD d’une capacité maximale de 2 To, soit de deux disques durs mécaniques avec cette même capacité. Une dernière remarque: il intègre la connectivité Wi-Fi 6.

Acer Aspire 5 et 7: tournez-vous vers le Ryzen 5000 d’AMD pour maximiser la polyvalence

Ces deux équipes de la gamme Aspire sur papier sont de véritables polyvalentes. Les deux intègrent des microprocesseurs de la famille Ryzen Mobile 5000 d’AMD, mais leur configuration comprend des différences importantes dont les utilisateurs doivent être conscients. Le modèle Aspire 5 mise sur un écran LCD IPS Full HD de 15,6 pouces et intègre un GPU Radeon RX 640 et un maximum de 24 Go de RAM. Le stockage secondaire a été résolu avec une unité SSD avec une interface PCIe NVMe pouvant avoir une capacité maximale de 1 To et une connectivité Wi-Fi 6.

Le modèle Aspire 7 se distingue par un panneau LCD IPS Full HD de 15,6 pouces assisté par le logiciel propriétaire d’Acer qui parvient à ajuster dynamiquement la correction gamma et la saturation. Ça m’a l’air bien. De plus, comme les deux autres ordinateurs que nous avons examinés, il intègre un processeur de la famille Ryzen Mobile 5000, bien que son GPU ne soit pas d’AMD; c’est une NVIDIA GeForce GTX 1650. Il peut intégrer un maximum de 32 Go de DDR4 et un SSD d’une capacité allant jusqu’à 1 To et une interface PCIe NVMe. Enfin, comme le Nitro 5 et l’Aspire 5, il dispose d’une connectivité Wi-Fi 6.

Acer Nitro 5, Aspire 5 et 7: prix et disponibilité

Voici les prix et les dates d’arrivée de ces équipes en magasin: