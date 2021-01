Acer lance son premier Chromebook alimenté par Ryzen, le Spin 514

En septembre dernier, AMD a annoncé ses premières puces Ryzen de la série C, avec l’intention expresse de permettre à davantage de clients de développer des Chromebooks basés sur ses puces Ryzen. Cette expérience a maintenant porté ses fruits, car Acer a annoncé le Chromebook Spin 514, son premier Chromebook à utiliser les processeurs mobiles Ryzen d’AMD.

Annoncé avant le CES 2021 virtuel, le Chromebook Spin 514 à 480 € est bien en deçà du prix imposé par les Chromebooks haut de gamme, bien qu’il se situe toujours dans le niveau de tarification de milieu de gamme. Il sera expédié en février. Il existe également une version Chromebook Enterprise Spin 514.

Acer Le Chromebook Spin 514 d’Acer est le premier ordinateur portable à utiliser le processeur Ryzen C d’AMD

Alors qu’AMD est entré pour la première fois sur le marché des Chromebooks avec des versions de ses puces de la série A en 2019, la véritable percée a eu lieu en 2020, quand AMD a annoncé que les versions de ses puces Ryzen seraient conçues pour le marché des Chromebooks. Ces Chromebook Ryzens de la série C sont des ramifications de la bonne série Ryzen Mobile 3000, pas des puces Ryzen Mobile 4000, qui battent le monde. Pourtant, ce sont des Chromebooks dont nous parlons, avec des exigences de performances modestes. (Un ensemble plus complet de spécifications de la série Ryzen C se trouve dans notre histoire précédente.)

Acer

Le Chromebook Spin 514 d’Acer sera basé sur le Ryzen 7 3700C ou le Ryzen 5 3500C, deux APU comprenant à la fois le cœur du processeur et des graphiques intégrés. Les ordinateurs portables auront une longue durée de vie de la batterie – jusqu’à dix heures, dit Acer – ainsi que la durabilité des spécifications militaires (MIL-STD 810H) qui devrait lui permettre de survivre à des chutes allant jusqu’à 48 pouces sans dommage.

Peut-être à cause de la robustesse ou de la batterie, cependant, le Spin 514 est également assez lourd – environ 3,42 livres. Il est fait d’aluminium anodisé et sablé et présente un motif taillé en diamant sur le capot supérieur et le pavé tactile, explique Acer. L’écran de 14 pouces est recouvert du verre Gorilla Glass résistant aux rayures de Corning, avec des cadres latéraux qui mesurent 6,1 mm élancés pour un rapport écran / corps de 78%. Cependant, l’épaisseur totale du Chromebook Spin 514 est un peu volumineuse: 17,4 mm, soit environ 0,68 pouces.

Acer En tant que convertible à 360 degrés, le Spin 514 peut se replier dans un certain nombre de modes différents.

À l’intérieur, les spécifications ressemblent presque à celles d’un PC: jusqu’à 16 Go de DRAM DDR4 et jusqu’à 256 Go de stockage SSD intégré – beaucoup de RAM et de mémoire SSD. Le Wi-Fi 5 bibande et Bluetooth 5.0 assurent la connectivité.

Bien que le clavier du Spin 514 ne soit pas étanche, il est rétro-éclairé. Derrière le clavier et l’écran se trouvent deux micros, pour mieux vous assurer que vous êtes compris lors des appels vidéo ainsi que par l’assistant Google intégré.

Google n’a pas encore officiellement répertorié la durée de vie du support du Chromebook Spin 514. Un représentant d’Acer a déclaré que Google fournit désormais généralement huit ans de support pour les nouveaux Chromebooks, et qu’Acer attend la même chose pour le Spin 514.

Voici ce que nous savons des spécifications du Chromebook Spin 514 d’Acer:

Afficher: IPS tactile de 14 pouces (1920 x 1080)

IPS tactile de 14 pouces (1920 x 1080) Processeur: AMD Ryzen 7 3700C / Ryzen 5 3500C

AMD Ryzen 7 3700C / Ryzen 5 3500C Graphique: Graphiques mobiles Vega

Graphiques mobiles Vega Mémoire: Jusqu’à 16 Go de DDR4

Jusqu’à 16 Go de DDR4 Espace de rangement: SSD jusqu’à 256 Go

SSD jusqu’à 256 Go Ports: 2 USB-C (5 Gbps, DisplayPort, chargement); 2 USB-A (5 Gbit / s, charge hors tension), microSD

2 USB-C (5 Gbps, DisplayPort, chargement); 2 USB-A (5 Gbit / s, charge hors tension), microSD Caméra: haute définition

haute définition Vie de la batterie: Jusqu’à 10 heures

Jusqu’à 10 heures Sans fil: WiFi 5 (802.11ac, 2×2 MIMO), Bluetooth 5.0

WiFi 5 (802.11ac, 2×2 MIMO), Bluetooth 5.0 Système opérateur: Chrome OS

Chrome OS Dimensions (pouces): 12,7 x 8,9 x 0,68 (17,4 mm)

12,7 x 8,9 x 0,68 (17,4 mm) Poids: 3,42 livres (par Acer)

3,42 livres (par Acer) Couleur: Argent pur, gris acier, vert brume

Argent pur, gris acier, vert brume Prix: À partir de 480 €

