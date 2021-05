Acer lance le plus grand Chromebook de tous les temps

Le Chromebook 317 d’Acer est le plus grand Chromebook du monde à ce jour, avec un écran de 17,3 pouces de diagonale. Annoncé jeudi lors du prochain événement virtuel d’Acer, ce monstre devrait être expédié en juin avec un prix de départ de 380 €. Mais ce prix devrait être un indice important: mis à part la taille, cet ordinateur portable est modestement configuré de toutes les autres manières.

L’affichage est le truc avec le Chromebook 317, bien sûr. Je ne pense pas que quiconque aime plisser les yeux sur les écrans de 11 pouces fournis avec les Chromebooks les plus petits et les moins chers, bien que ce soit une bonne taille globale et une bonne classe de poids à déployer auprès des élèves du primaire. Il a fallu un peu de temps pour que les Chromebooks de 13 pouces et 14 pouces apparaissent, offrant une certaine marge de manœuvre visuelle, et quelques modèles de 15 pouces les ont finalement rejoints. Un plein de 17,3 pouces est un luxe incalculable.

Voici la grande mise en garde: la résolution. L’écran, qui offre à la fois des options tactiles et non tactiles, est Full HD (1920 x 1080) – un choix solide pour les écrans de 13 ou 14 pouces, mais une extension pour les écrans de 15 pouces, sans parler de la vaste plaine du Chromebook 317. Tout sera plus grand, mais pas nécessairement plus fin. De plus, bien que le Chromebook 317 soit théoriquement portable, sa taille (15,8 x 10,5 x 0,9 pouces) et son poids (5,18 livres) sont les meilleurs pour les sauts courts de la cuisine au salon.

Dans le cas contraire, Acer s’en est largement tenu aux normes de configuration de niveau Chromebook. Les deux ports USB-C sont un plus: vous chargez également à partir de ces ports. Cependant, les options de processeur incluent uniquement les Pentium et Celeron bas de gamme. La RAM maximale est de 8 Go et le stockage est un eMMC de 128 Go clairsemé.

Le Chromebook 317 mérite toujours d’être remarqué, car son écran plus grand est une première au monde et potentiellement une aubaine pour les utilisateurs qui ont du mal à voir ou à partager des travaux sur des modèles plus petits. Ne vous attendez pas à ce qu’il fasse beaucoup plus que n’importe quel autre Chromebook. Il le fait simplement avec un écran plus grand.

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂