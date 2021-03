Ace Ventura 3 prévu sur Amazon pour une sortie en salle, mais Jim Carrey reviendra-t-il?

Après plus de 25 ans, il semble qu’Ace Ventura soit sur le point de faire un retour sur grand écran. Il a été révélé par Morgan Creek, l’un des studios à l’origine des succès originaux de la comédie Jim Carrey, qu’Ace Ventura 3 est en développement actif pour Amazon. De plus, les écrivains derrière Sonic l’hérisson sont impliqués. La grande question est de savoir si Carrey reprendra ou non son rôle.

Les détails sont actuellement rares, mais le projet a été révélé dans une récente interview avec un représentant de Morgan Creek. L’interview a discuté de l’histoire du studio, de la vaste bibliothèque et de l’avenir. La société voit une demande pour faire revivre bon nombre de ses propriétés, y compris L’Exorciste, qui avait déjà été révélé comme un nouveau film est en route. Mais les nouvelles de Ace Ventura 3 glissé aussi. Voici ce que le studio avait à dire à ce sujet.

«Nous sommes très enthousiasmés par les développements de notre franchise avec Exorcist et la franchise Ace Ventura … Pendant COVID, le public a été amoureux et ravi d’avoir des personnages bien-aimés ramenés avec de nouvelles histoires. Ace Ventura verra un nouveau jour sur Amazon comme un grand film / théâtre avec les scénaristes de Sonic the Hedgehog. «

Il est important de noter qu’ils n’ont pas précisé si Jim Carrey reviendra. En mettant cela de côté pendant un moment, cela a beaucoup de sens. Pour un, Sonic l’hérisson, qui a été écrit par Pat Casey et Josh Miller, mettait en vedette Carrey dans le rôle du Dr Robotnik. Cela s’est également avéré être un énorme succès, avec la suite en cours de tournage. Cela construit le pont expliquant comment Case et Miller sont arrivés à Carrey. D’un point de vue commercial, les redémarrages et les films et émissions de télévision axés sur la nostalgie continuent de faire fureur. D’autant plus que les services de streaming cherchent à prendre l’avantage sur la concurrence. Bien que Morgan Creek ait laissé entendre que Ace Ventura 3 aura une sortie en salles.

Sorti en 1994, Ace Ventura: Pet Detective est l’un des films qui ont contribué à transformer Jim Carrey en superstar de la comédie. Le film, qui voit Carrey jouer un détective spécialisé dans les animaux essayant de résoudre une affaire concernant la mascotte disparue des Dolphins de Miami, a été un énorme succès. Contre un budget de seulement 12 millions de dollars, il a rapporté 107 millions de dollars dans le monde. Une suite, Ace Ventura: When Nature Calls, est sortie l’année suivante. C’était un succès encore plus important, avec 212 millions de dollars, soit presque le double de la prise de l’original.

Une série animée a également été diffusée pendant trois saisons. Un troisième film avec Jim Carrey n’est jamais arrivé. Au lieu de cela, en 2009, une suite / spin-off directe à la vidéo intitulée Ace Ventura Jr .: Pet Detective a été publiée. Cela n’a pas eu beaucoup d’impact. Depuis, la franchise est en sommeil. Dans les années qui ont suivi, Carrey a joué dans un certain nombre de films à succès, à la fois dramatiques et comiques, tels que Bruce tout-puissant, Batman pour toujours et Le spectacle de Truman, parmi beaucoup d’autres. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails sur le projet seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Park Circus.

