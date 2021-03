Ace Ventura 3 en développement chez Amazon

Ace Ventura est en développement chez Amazon Prime Video, a révélé la société de production Morgan Creek Entertainment.

Dans une rétrospective sur Morgan Creek, qui a produit l’original Ace Ventura film, la société écrit: « Ace Ventura verra un nouveau jour sur Amazon en tant que film / théâtre majeur avec le Sonic l’hérisson écrivains. »

Crédits: Warner Bros

Entrant un peu plus en détail, l’équipe a déclaré: « Nous sommes très enthousiasmés par les développements de notre franchise avec Exorciste et le Ace Ventura franchise – cela se remarque parmi les 3 millions de fans qui discutent sur la page Facebook officielle de Ace Ventura que le public réclame une troisième tranche.

« Pendant Covid, le public a été amoureux et est ravi d’avoir des personnages bien-aimés ramenés avec de nouvelles histoires. »

On ne sait actuellement pas si Jim Carrey reviendra pour jouer le détective pour animaux de compagnie.

Crédits: Warner Bros

Le personnel de Morgan Creek n’avait pas fini là non plus et a poursuivi en expliquant ses projets pour l’avenir: «À l’avenir, nous visons à continuer à travailler avec des cinéastes visionnaires (comme nous l’avons toujours fait) et à offrir le type d’expériences que le public aimer.

« Nightbreed a attiré l’attention de Michael Dougherty, qui a récemment réalisé [Godzilla: King of the Monsters], et le joyau Restez à l’écoute, un classique de la comédie noire de 1992, avec à l’origine John Ritter et Pam Dawber, est en cours de développement pour AMC avec le Craindre le mort-vivant producteurs aux commandes du showrunner.

« Comme nous l’avons mentionné précédemment, Sonneries mortes est écrit par l’écrivain britannique Alice Birch (Succession, Personnes normales) avec Rachel Weisz attachée. « A lire : Dolly Parton reçoit le vaccin COVID-19 et chante la version `` vaccin '' de `` Jolene ''

