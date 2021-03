Ace Infographic est le maître du déverrouillage de 25 ans d’histoire de Resident Evil X sur PlayStation

Nous avons parlé à certains des plus grands développeurs du jeu de ce que 25 ans de Resident Evil signifient pour eux, mais pour PlayStation, l’horreur de survie est en symbiose avec sa marque. Une infographie impressionnante produite par Sony et partagé sur les réseaux sociaux détaille les moments clés de la relation de deux ans et demi et vaut la peine d’être parcourue.

🧟🏚️ 1996 ↔️ 2021 🌿🏰 Appuyez sur l’image pour découvrir 25 ans d’histoire de Resident Evil x PlayStation pic.twitter.com/zAiGdcwzRM – PlayStation (@PlayStation) 26 mars 2021

Vous espionnerez le tweet original ci-dessus, mais vous voudrez cliquer dessus et augmenter sa taille pour voir tous les détails. Nous parlons de dizaines de jeux sur les cinq consoles PlayStation, du support PlayStation VR et bien plus encore. Nous sommes sûrs que cela vous rappellera beaucoup de bons souvenirs, et rappelez-vous que l’héritage intemporel se poursuit cette année avec Resident Evil: Village.