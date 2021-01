Ace Combat 7: Skies Unknown est désormais le jeu le plus vendu de la série

La série Ace Combat est celle qui reste assez niche bien qu’elle existe depuis plus de deux décennies. Ces jeux d’action arcadey fighter jet sont appréciés des fans pour leurs histoires ringardes et leur gameplay de combat aérien amusant, et la dernière itération ne fait pas exception. Ace Combat 7: Skies Unknown est sorti pour PlayStation 4 (avec une excellente prise en charge de PlayStation VR) en 2019, et c’est là-haut avec le meilleur de la série.

Cependant, non seulement le jeu a été un coup critique, mais il s’est avéré que c’était aussi un succès commercial. Alors que le jeu fête ses deux ans, le développeur Project Aces a révélé que le jeu s’était maintenant vendu à plus de 2,5 millions d’exemplaires. Kazutoki Kono, directeur de la marque Ace Combat, a ajouté qu’il était maintenant plus vendu que le jeu le plus vendu précédent de la série – Ace Combat 4: Shattered Skies – ce qui en fait le nouveau top dog.

【# ACE7 全世界 販 売 本 数 250 万 本 突破】

ACE COMBAT ™ 7: SKIES INCONNU 」の 全世界 販 売 本 数 が 250 万 本 を 突破 い た し ま し た! 世界 中 の エ ー ス パ イ ロ ッ ト の 皆 様 に 感謝 の 気 持 ち を 込 め て 、 記念 壁紙 を 公開 中 で す 。https: //t.co/16OxKnPb1Z こ れ か ら も 応 援 よ ろ し く お 願 い 致 し ま す!# エ ー ス コ ン バ ッ ト pic.twitter.com/uE5b97Wk7n – エ ー ス コ ン バ ッ ト 公式 (@PROJECT_ACES) 18 janvier 2021

Incidemment, le jeu recevra une mise à jour de contenu gratuite demain (19 janvier) pour célébrer son deuxième anniversaire. La mise à jour ajoutera un tas de nouveaux skins pour divers avions, y compris une superbe peau éclatante pour le X-02S Strike Wyvern. Vous pouvez voir certains d’entre eux par vous-même dans la bande-annonce en haut de cet article. Vous obtiendrez également une multitude de nouveaux emblèmes pour personnaliser davantage vos avions.

Êtes-vous fan de la franchise Ace Combat? Êtes-vous toujours en train d’abattre des bogies dans le ciel de Strangereal? Chocks away dans la section commentaires ci-dessous.