Accusation de meurtre abandonnée contre Alec Baldwin Pourquoi ?

Les avocats de l’acteur ont publié une déclaration sur la décision des procureurs.

©Getty ImagesL’acteur a été accusé du décès du directeur de la photographie de Rust

Alec Baldwin, 65 ans, a été inculpé en janvier de deux chefs d’homicide involontaire suite au décès de Haylna Hutchins lors du tournage du film Rouilleroù le réalisateur Joel Souza a également été abattu, cependant, les procureurs ont abandonné l’accusation de meurtre et nous vous disons pourquoi.

Le bureau du procureur du Nouveau-Mexique a décidé d’abandonner les poursuites pénales contre Baldwin pour le tir mortel contre le directeur de la photographie (Hurchins) sur le tournage de la bande, en 2021, selon ce qu’ont annoncé les avocats de l’acteur. C’est compliqué et La décision la plus difficile.

+ Pourquoi Alec Baldwin ne fait-il plus face à une accusation de meurtre ?

Les procureurs auraient trouvé de nouvelles preuvesbien qu’ils n’aient pas fourni plus de détails et qu’il n’était pas clair si l’accusation portée contre Hannah Gutierrez Reed, la superviseure des armes du film, qui avait également été accusée d’homicide involontaire, serait abandonnée.

« Nous sommes satisfaits de la décision de rejeter l’affaire contre Alec Baldwin et encourageons une enquête appropriée sur les faits et les circonstances de cet accident tragique.« Luke Nikas et Alex Spiro, avocats de l’acteur, ont déclaré dans le communiqué.

Ce qui s’est passé? quand ils ont filmé la bande RouillerEn 2021, Alec Baldwin a pointé une arme à feu sur la directrice de la photographie Halyna Hutchins pendant une répétition. quand l’arme a explosé, tuant Halyna et blessant Souza.

Lorsqu’il a témoigné, Baldwin a déclaré que l’arme avait explosé accidentellement et qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette. Initialement le rapport médico-légal du FBI a déclaré que l’arme n’aurait pas pu être tirée à moins que la gâchette n’ait été appuyée.

