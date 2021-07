Les fabricants de jouets de Mattel ont annoncé un nouveau [email protected] jouet exclusif, celui qui permet aux fans de recréer la disparition de Sam Jackson dans parc jurassique.

Mattel rend VRAIMENT difficile de respecter ma règle de collecte de jouets «Star Wars Only» avec ce nouveau pack de jouets Jurassic Park. Ils ont annoncé le nouvel ensemble dans le cadre de leurs révélations sur 12 Days of Fandom pour [email protected] J’en ai besoin.

Je veux dire, à quel point c’est cool ?! Vous obtenez une nouvelle figurine de Ray Arnold (avec un bras détachable) ainsi qu’un vélociraptor, dans un ensemble de jeu conçu pour recréer ses derniers moments… que nous ne voyons pas réellement dans le film.

Scène finale de Jurassic Park Ray Arnold (SRP: 25 €) Les fans donneraient leur bras droit pour ce pack collector spécial. Il imagine le moment mémorable que les téléspectateurs n’ont jamais pu voir dans le film Jurassic Park – alors que l’ingénieur en chef John Raymond ‘Ray’ Arnold se dirige héroïquement vers le hangar de maintenance pour redémarrer le courant. Capturant ce moment tragique qui ne vit que dans l’imagination, le pack comprend une figurine articulée de 3,75 pouces (9,5 cm) d’Arnold avec un bras amovible dans le cadre du hangar d’entretien. La silhouette féroce de Velociraptor de 2,4 pouces (6,1 cm) de haut et 7 pouces (17,8 cm) de long nous rappelle comment Arnold meurt, perdant son bras dans le processus. Sons et lumières accentuent le suspense et même l’emballage reflète le cadre authentique de la scène. C’est un excellent cadeau pour les collectionneurs, en particulier les fans de Jurassic Park ! Les couleurs et les décorations peuvent varier.

Si vous souhaitez vous en procurer, celui-ci (et d’autres exclusivités Mattel) sera en vente via Créations Mattel (plateforme de collaboration et de vente directe au consommateur de Mattel) sur Jeudi 22 juillet à 9h PST / 12h EST.