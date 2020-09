Accord royal: Netflix signe un contrat avec le prince Harry et Meghan Markle

Le prince Harry et Meghan Markle ont peut-être dit au revoir à toutes les fonctions royales, de sorte que le couple de célébrités est loin d’être paresseux. Le duc et la duchesse de Sussex ont maintenant signé un accord lucratif de plusieurs années avec Netflix.

Le couple tournera des documentaires, des films et des programmes pour enfants pour Netflix. À cette fin, le prince Harry et Meghan ont fondé leur propre société de production, encore sans nom, comme le rapporte le New York Times (NYT).

Les programmes familiaux sont importants pour Meghan et Harry

“Notre objectif sera de créer un contenu qui informe, mais donne également de l’espoir”, a déclaré le couple dans un communiqué conjoint via NYT. «En tant que nouveaux parents, il est important pour nous de créer des programmes familiaux inspirants». Le prince Harry et Meghan Markle peuvent également apparaître dans les productions elles-mêmes. Cependant, Markle ne devrait pas reprendre sa carrière d’actrice.

On ne sait pas encore ce que Netflix a payé pour l’accord avec le duc britannique et le couple ducal. Cependant, le prince Harry et Meghan ont également parlé à Disney et à Apple au cours des derniers mois. Selon des initiés, on parlait d’une somme de 100 millions de dollars américains. Pas mal si l’on considère que le couple royal n’a aucune expérience antérieure en tant que producteurs.

Les Obama sont aussi des producteurs Netflix

Le prince Harry et Meghan Markle ne sont pas le premier couple de célébrités que Netflix a obtenu en tant que producteurs. Michelle et Barack Obama ont également signé un accord avec le service de streaming en 2018, qui couvre des séries, des films et des documentaires. Jusqu’à présent, les documentaires “American Factory”, “Crip Camp” et “Becoming” sont sortis.

Quand la première production du duc et de la duchesse de Sussex apparaîtra sur Netflix n’est pas encore connue à ce stade précoce.