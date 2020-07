Accord d’un milliard de dollars pour un vaccin: les États-Unis forgent une alliance pharmaceutique avec Sanofi

Les États-Unis continuent de faire pression pour un vaccin corona. Après Biontech et Pfizer, Sanofi va désormais fournir des centaines de millions de doses de vaccin. L’accord de plusieurs milliards de dollars avec le géant pharmaceutique n’est cependant pas une solution miracle: un agent ne serait probablement pas disponible avant l’été 2021.

Les Etats-Unis investissent massivement dans les géants pharmaceutiques français et britannique Sanofi et GlaxoSmithKline (GSK) pour sécuriser un futur vaccin contre le coronavirus. “Le gouvernement américain fournira jusqu’à 2,1 milliards de dollars de financement”, ont déclaré les deux sociétés. Les fonds doivent donc être utilisés pour le développement et la production d’un vaccin.

Les États-Unis espèrent fournir initialement des centaines de millions de doses de vaccin, ont déclaré les entreprises. L’accord comprenait également une option pour la livraison à long terme de 500 millions de doses supplémentaires du vaccin.

Sanofi et GSK se sont associés en avril pour rechercher un vaccin corona. Ils ont maintenant annoncé que les essais cliniques devraient commencer en septembre. Si les résultats sont bons, il est envisageable de “demander l’approbation des États-Unis au premier semestre 2021”. Le vaccin fini serait alors disponible dans la seconde moitié de l’année.

Le secrétaire américain à la Santé, Alex Azar, a exprimé l’espoir qu ‘”au moins un vaccin sûr et efficace sera disponible d’ici la fin de l’année”. L’investissement récent recèle le «potentiel d’apporter des centaines de millions de doses sûres et efficaces au peuple américain».

L’Europe ne sera pas oubliée

De leur côté, Sanofi et GSK ont souligné que des discussions étaient également en cours avec la Commission européenne et d’autres gouvernements “pour garantir l’accès mondial à un nouveau vaccin contre le coronavirus”. Des travaux sont en cours pour augmenter considérablement la production “afin de produire jusqu’à un milliard de canettes par an dans le monde”.

Le patron de Sanofi, Paul Hudson, a fait la une des journaux en mai, notamment en France, en annonçant qu’il serait le premier à fournir aux États-Unis un futur vaccin. Plus tard, il est revenu à la rame et a promis de rendre le médicament disponible dans le monde entier.

Des laboratoires du monde entier recherchent un vaccin contre le coronavirus, notamment la société allemande Biontech et la société américaine Pfizer dans un projet commun. Le gouvernement américain avait auparavant commandé 1,95 milliard de dollars de vaccin corona à Biontech et Pfizer, a annoncé mercredi la société allemande.

Les États-Unis sont de loin le pays le plus touché par la pandémie. 4,6 millions d’infections et plus de 150 000 décès y ont été enregistrés. Au cours du week-end, il a été annoncé que le gouvernement de Washington prévoyait également d’augmenter ses investissements prévus dans la société de biotechnologie Moderna à près d’un milliard de dollars.