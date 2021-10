Accident mortel : Alec Baldwin tire apparemment sur une caméraman pendant le tournage

Alec Baldwin apparemment accidentellement abattu une caméraman et grièvement blessé le réalisateur. L’accident mortel se serait produit avec une arme spécialement préparée pour le tournage de « Rust ». On étudie actuellement comment cela pourrait se produire exactement.

Alec Baldwin tire accidentellement sur une caméraman sur le tournage

Que s’est-il passé? Pendant le tournage du film « Rust », il y a eu un coup fatal d’un Arme accessoire qu’Alec Baldwin tenait à la main. Apparemment, une caméraman a été touchée à l’âge de 42 ans. Le réalisateur du film, nommé Joel Souza, aurait également été blessé. Il semble que plusieurs coups de feu aient été tirés de l’arme, qui était censée être inoffensive.

La directrice de la photographie Halyna Hutchins a apparemment été emmenée directement dans un hôpital universitaire par hélicoptère, mais y est décédée des suites de ses blessures. Le réalisateur et scénariste du western aurait été grièvement blessé, mais aurait survécu.

Alec Baldwin lui-même est susceptible d’être sous le choc après l’accident mortel. Apparemment, l’arme était chargée de vraies munitions et il n’en savait rien, ou il y avait un grave dysfonctionnement.

Gratuit: Apparemment, aucune accusation n’a été portée contre Alec Baldwin, comme le rapporte le Tagesschau, citant les autorités. On suppose qu’il s’agit d’un accident. L’affaire est toujours à l’étude.

Il y a déjà eu des cas similaires : Malheureusement, la calamité dans laquelle Alec Baldwin est impliqué n’est pas un incident isolé. Brandon Lee, fils de Bruce Lee, a été abattu lors du tournage de The Crow en 1993. La cause ici était aussi un pistolet à hélice et le tout est considéré comme un accident. En 1984, l’acteur Jon-Erik Hexum est décédé lors du tournage de « Cover Up » alias « Fashion, Models and Intrigues » à partir d’un pistolet chargé de cartouches à blanc.