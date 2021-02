Accident de voiture Tiger Woods: tout ce que nous savons jusqu’à présent

Cela ne semble pas bon pour Tiger Woods.

Le joueur de golf de 45 ans a été blessé dans un grave accident de voiture dans le comté de Los Angeles le 23 février 2021.

Woods a été hospitalisé à la suite de l’incident et son agent, Mark Steinberg, a déclaré TMZ que Woods subissait une intervention chirurgicale pour de multiples blessures aux jambes.

Les autorités estiment que l’alcool n’a pas été impliqué dans l’incident; cependant, ils n’ont pu écarter aucune autre substance pour le moment.

À l’origine, les autorités ont publié les informations suivantes peu de temps après l’accident:

«Le 23 février 2021, vers 7 h 12, le LASD a répondu à une collision avec un seul véhicule en cas de retournement à la frontière de Rolling Hills Estates et de Rancho Palos Verdes. Le véhicule roulait en direction nord sur Hawthorne Boulevard, à Blackhorse Road, lorsqu’il s’est écrasé. Le véhicule a subi des dommages importants. Le conducteur et seul occupant a été identifié comme étant le golfeur de la PGA, Eldrick ‘Tiger’ Woods. «

Un rapport initial indiquait également que les mâchoires de la vie avaient été utilisées pour extraire Woods de son véhicule; cependant, un fonctionnaire du service d’incendie dit maintenant que ce n’est pas le cas.

Le capitaine James Powers, du département du shérif de Los Angeles, a décrit la scène de l’accident quelques heures après l’accident dans le but de faire la lumière sur ce qui a pu contribuer à l’accident:

«C’est une sorte de pente descendante, et il y a aussi des virages sinueux. Il a traversé la médiane centrale et est monté le trottoir de l’autre côté de la route, et il s’est renversé en quelques arbustes. Il leur a fallu environ six minutes pour arriver sur les lieux, et ils ont trouvé un véhicule qui avait été renversé et il était parti dans quelques broussailles. Cette route est en quelque sorte une montée raide, et il descendait. Les vitesses peuvent augmenter simplement par l’élan d’un véhicule. »

Quelques minutes avant l’accident, Woods se serait rendu dans un hôtel en même temps que l’équipe de production d’une émission de télévision populaire – prétendument Cultivé – lorsqu’il est devenu «agité et impatient» à cause d’un «retard dans la mise en route», et a failli heurter la voiture du directeur en s’éloignant des lieux à toute vitesse.

Des collègues athlètes du monde entier ont adressé leurs meilleurs vœux au champion de golf après la nouvelle de l’accident.

« Tout le monde envoie vos prières à Tiger Woods! Il venait juste d’un grave accident de voiture. Prions tous pour son prompt rétablissement », a écrit Magic Johnson.

A-Rod est également intervenu sur Twitter avec ses condoléances et ses prières, écrivant: « Prier pour mon frère @TigerWoods alors que nous attendons tous avec impatience plus de nouvelles. Je pense à lui et à toute sa famille. »

L’ex de Tiger, Lindsey Vonn, aussi a publié une déclaration sur Twitter à la suite de la nouvelle: « Prier pour TW en ce moment [prayer hands], » elle a écrit.

Nous adressons nos meilleurs vœux à Tiger Woods et à sa famille pendant cette période difficile.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.