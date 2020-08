Accident de voiture: Frank Ocean pleure la mort d’un frère de 18 ans

On dit qu’ils sont particulièrement proches. Ryan Breaux aurait été le plus grand fan de son célèbre frère Frank Ocean. L’auteur-compositeur lui a chanté à son tour dans ses chansons. Mais maintenant, la pop star doit dire au revoir à l’adolescent de 18 ans. Ryan Breaux est mort dans un accident de voiture.

Le jeune musicien et frère de l’auteur-compositeur-interprète Frank Ocean, Ryan Breaux, a été tué dans un accident de voiture. Il n’avait que 18 ans.

Breaux est mort dans un accident de la circulation avec un autre jeune homme, rapporte entre autres le radiodiffuseur local “CBS Los Angeles”. Une Tesla est sortie de la route dans l’accident et s’est enflammée dans le fossé. Les pompiers avaient déclaré les deux victimes mortes sur place.

Jusqu’à présent, il n’y a pas d’autres informations sur la cause exacte de l’accident. Une déclaration officielle de la famille a également fait défaut jusqu’à présent. Quelques heures après l’accident, cependant, les premiers amis et collègues ont exprimé leurs condoléances sur les réseaux sociaux, confirmant ainsi les reportages des médias. Le deuxième mort serait l’athlète professionnel en herbe Ezekial Bishop.

“Toujours dans mon coeur”

En plus des artistes comme DJ Sango ou le rappeur MadeinTYO a également parlé de Paris Brosnan, fils de l’ancien acteur de “James Bond” Pierce Brosnan, avec une nécrologie émouvante sur Instagram. Le bon ami de Ryan Breaux a posté quelques photos des deux ensemble et a écrit: “Merci d’être là quand j’avais besoin de toi, merci pour toutes les nuits endiablées, merci pour la musique et toute la fin de soirée Séances en studio. Je vous porterai toujours dans mon cœur. “

Le vrai nom de Frank Ocean, 32 ans, est Christopher Breaux. Son petit frère Ryan était son plus grand fan, la mère des deux, Katonya Breaux, a bavardé dans une interview en 2017. On dit que la chanson d’Océan “Orion” parle en grande partie de son petit frère. De plus, la voix de Ryan Breaux peut être entendue dans la chanson d’Ocean “Futura Free”.

Frank Ocean a commencé sa carrière en tant que compositeur pour d’autres interprètes avant de rejoindre le collectif hip hop Odd Future Wolf Gang Kill Them All en 2009. À partir de 2011, il a commencé sous son propre nom (d’artiste). Son dernier album “blonde” a dominé les charts au Royaume-Uni et aux États-Unis en 2016. Ocean n’a pas encore commenté la mort de son frère.