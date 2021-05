Accès anticipé à Unreal Engine 5 désormais disponible pour tous les développeurs: tout ce que vous devez savoir

27 mai 2021 16:53:15 IST

Epic Games a annoncé hier, 26 mai que Unreal Engine 5 l’accès anticipé est désormais disponible pour les développeurs. La société a publié une vidéo de démonstration technique de 15 minutes intitulée Vallée de l’Ancien, dans un blog, mentionnant les nouveaux outils et fonctionnalités qui seront disponibles pour un accès anticipé. Moteur irréel a été présenté pour la première fois en mai 2020 et devrait être publié dans son intégralité au début de 2022. La société affirme que Unreal Engine 5 permettra aux développeurs de créer du contenu et des expériences 3D en temps réel de nouvelle génération avec plus de liberté, de fidélité et de flexibilité.

La version à accès anticipé offrira «de la mémoire, des performances, des améliorations de la qualité et de nouvelles fonctionnalités au profit des créateurs de tous les secteurs». Cela aidera les créateurs à développer des jeux de nouvelle génération pour PC, Xbox Series X et PlayStation 5.

Unreal Engine 5 donnera d’autres moteurs de développement de jeux comme Unité, CryEngine et viendra avec des fonctionnalités de nouvelle génération telles que Nanite, Lumen, système de partition mondiale, etc. La technologie Nanite aidera les développeurs à ajouter plus de détails à un jeu à grande échelle en moins de temps. Lumen calculera la dynamique d’éclairage d’une scène et ajustera les images en conséquence, pour la rendre aussi naturelle que possible tout en aidant les développeurs à gagner du temps. Le système World Partition permettra aux membres de l’équipe de travailler simultanément sur la même région dans le même monde.

Pour obtenir Unreal Engine 5 Accès anticipé, les développeurs doivent visiter le site officiel de l’entreprise pour le moteur de jeu et inscrivez-vous au programme.

Six ans Unreal Engine 5 prédécesseur, Unreal Engine 4, continue d’être l’une des meilleures plates-formes de développement de jeux. Il règne sur la génération PS4 et Xbox One avec des jeux comme Mortal Kombat 11, Crash Bandicoot 4: il est temps et plus.

