Acapulco Shore: toutes les réactions avant sa première

La nouvelle saison de Rive d’Acapulco il est déjà plus que prêt. Après un an en proie à la pandémie, où les participants ont dû s’adapter à une maison fixée pour passer la quarantaine le plus confortablement possible, il ne reste plus que quelques heures pour voir le huitième volet de cette émission de téléréalité.







Ce sera à 23h lorsque MTV et Paramount + commenceront avec la diffusion officielle de cette émission qui suit la vie d’un groupe d’amis qui vivent les vacances de leur vie. Une tanière dans la zone de danse, tubes inclus, des chambres qui ressemblent à la suite présidentielle de n’importe quel hôtel cinq étoiles, plusieurs zones avec piscine et une vue incroyable sur la mer sont quelques-uns des endroits qui seront vus en cette saison de Rive d’Acapulco.

Cependant, il reste près de 10 heures avant la grande première et Rive d’Acapulco ne cesse de donner de quoi parler. En fait, beaucoup de fans ont réagi dans les réseaux puisque c’est la première fois qu’il y aura un participant trans. Pourtant, il y en a d’autres qui ne sont pas aussi d’accord avec le programme. Regardez tous les avis!