Acapulco Shore: tout sur la nouvelle saison

L’attente est terminée! Après un an en proie à la pandémie, où l’on ne savait pas comment ils allaient faire face à la quarantaine, MTV et Paramount + ont laissé entendre que Rive d’Acapulco est prêt à être publié.

L’émission de téléréalité qui suit la vie d’un groupe d’amis qui vivent les vacances de leur vie est l’une des éditions internationales les plus réussies de la franchise Shore et, le 27 avril prochain, à 23 heures sur MTV et Paramount +, elle diffusera huitième saison. « Trios, combats, plus de trios, plus de combats et beaucoup de dégénérés”A rédigé le récit officiel de Rive d’Acapulco pour définir ce qui est à venir.

Après le carnaval pour toute une vie, vient «La famille de retour à Acapulco». Photo: (IMDB)



De plus, la bande-annonce officielle du prochain opus a également été publiée où il y a des scènes avec beaucoup de fête, de déconnexion et 12 personnalités qui iront au-delà des limites du plaisir lors de la diffusion de cette émission. Cependant, il convient également de noter que Ces nouveaux chapitres ont été marqués par la crise sanitaire mondiale, pour laquelle les participants ont dû se conformer à certaines restrictions.

Avant les enregistrements, tous les protagonistes devaient maintenir une quarantaine de 15 jours et, sur la base des mesures sanitaires, ils ne pouvaient pas quitter la luxueuse maison où ils séjournaient. En fait, c’était un manoir ostentatoire qui les abritait dans lequel il y avait suffisamment d’éléments pour qu’ils n’aient pas besoin de sortir.

Une tanière dans la zone de danse, tubes inclus, des chambres qui ressemblent à la suite présidentielle de n’importe quel hôtel cinq étoiles, plusieurs zones avec piscine et une vue fabuleuse sur la mer sont quelques-uns des espaces dont les participants Rive d’Acapulco. « La maison est incroyable, Alice au pays des merveilles est stupide», Dit Jacky Ramírez, l’un des membres de la nouvelle génération, lors de la bande-annonce. Bien que, pour finir de connaître le manoir, nous devrons attendre la date de la première.