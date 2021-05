Acapulco Shore prépare un "émeute" pour l’épisode 100

Eyeslipsface "Beurre de karité BIO - 100ml - PRANARÔM (0000) 100"

"Baume protecteur ! Le beurre végétal fondant favori des mamans africaines pour la beauté et la santé de leur famille. Ce beurre solide fond facilement dans les mains à l’application, ou peut-être fondu au bain-marie pour préparer des baumes ou des masques. Il est protecteur, assouplissant, régénérant et nourrissant. En début de grossesse, les femmes enceintes l’apprécient sur le ventre ou les hanches. Pour bébé, c’est l’idéal aussi en cas de peau sèche ou abîmée. Et tout au long de la vie, dès qu’un besoin de réparation tissulaire se fait sentir, le beurre de karité est votre meilleur allié. Composition en un clin d’oeil : Une petite moitié d’acides gras mono-insaturés (oméga 9). Un peu plus de la moitié d’acides gras saturés (dont acide stéarique surtout, assainissant et en bonne affinité avec la peau et les cheveux). Beaucoup d’insaponifiables réputés anti-inflammatoires.Trucs & Astuces:• Pour le visage et le corps, appliquer une noisette (ou plus pour le corps) de beurre de karité en massant de bas en haut. • Pour les cheveux, appliquer sur l'ensemble de la chevelure, couvrir d'une serviette chaude, laisser agir 20 minutes ou mieux, pendant toute une nuit; laver ensuite les cheveux avec un shampooing doux.Conseils:- Tenir au frais Précautions:- USAGE EXTERNE*Ingrédient issu de l’agriculture biologique (contrôle Certisys BE-BIO-01) - ECOGARANTIE ® produit certifié conformément au cahier des charges ECOGARANTIE (contrôle CERTISYS)"