Acapulco Shore : aura-t-il la saison 9 sur MTV ?

Rive d’Acapulco est la série la plus réussie de tv plusieurs années. Cela a commencé comme une adaptation de la téléréalité américaine Côte de Jersey, mais finalement, il a dépassé l’événement de la version originale et est déjà à l’antenne depuis huit saisons. Le dernier a été diffusé fin avril et l’épisode 12 sortira mardi prochain.Et, bien sûr, les fans se demandent déjà si la série aura réellement un nouvel épisode. Ici, on vous dit s’il y aura une saison 9.

Y aura-t-il une saison 9 d’Acapulco Shore sur MTV ?

Avant la fin de saison 8 les rivages eurent le luxe de recevoir un nouvel hôte. Et ce n’était pas n’importe qui mais l’influenceuse argentine et fille de l’ancien footballeur Claudio Paul Caniggia, Charlottecaniggia. La jeune femme de 28 ans est venue au super manoir d’Acapulco Shore et a été éblouie par son style glamour. Nacha Ce fut le premier des rivages qui le reçut et dit : « Charlotte est la meilleure ».

Mais ce n’était pas tout. Il n’y a pas un chapitre dans ce super manoir où les rives ne sont pas encouragées aux fêtes et à l’émeute pure. En effet, ce fut le cas mardi dernier dans l’épisode 11, où Diego était chargé de saouler une grande partie de ses coéquipiers, comme Eddie et Alba. « Ça me brûle »Alba a dit à un moment donné.

Tous les épisodes de Rive d’Acapulco ils sont une véritable aventure, c’est pourquoi tous les fans veulent savoir s’il y aura un prochain épisode. Et on peut enfin dire que la série MTV aura la saison 9.

La nouvelle a été donnée par les mêmes rives dans leur Choc d’Acapulco, une sorte de récapitulatif de chaque livraison. Les castings de la saison auraient déjà commencé et le tournage devrait commencer en août. Bien entendu, la série n’a toujours pas de date de sortie et son arrivée sur MTV en tant que primordial + Cela dépendra des délais de post-production et aussi de la pandémie de coronavirus.