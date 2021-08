Acapulco Shore : aura-t-il la saison 9 sur MTV ?

Rive d’Acapulco conquiert le public latino-américain depuis 2014. La série de tv est en fait une adaptation de la téléréalité américaine Jersey Shore et a réussi à se positionner comme son successeur. A tel point que huit saisons ont déjà été atteintes et que cette dernière s’est terminée mardi sur fond de conflits, de bagarres et de beaucoup d’émeutes, bien sûr. Néanmoins, les fans se demandent déjà si la série aura un neuvième match revanche. Ici, on vous dit s’il y aura la saison 9 ou pas.

Y aura-t-il une saison 9 d’Acapulco Shore sur MTV ?

Saison 8 de Rive d’Acapulco C’était très spécial, notamment en raison de la pandémie de coronavirus qui a complètement changé tout le schéma que la production de ce programme avait en tête. L’émission de téléréalité a été tournée dans un manoir d’Acapulco et le rivages Ils ne pouvaient pas sortir dans les bars ou les discothèques. Mais cela n’empêchait pas que le manque de contrôle était présent. En fait, la fête a déménagé à la maison et, bien sûr, c’était très intéressant.

Il faut dire que cet opus était composé de nombreux nouveaux membres tels que Alba, Jaylin, Diego et le Chili et, comment pourrait-il en être autrement, la matriochka lui a également offert un cadeau Karimé, qui est dans l’émission depuis ses débuts. D’autre part, il y avait des invités de luxe comme l’influenceur brésilien Noviho Oui Charlotte Caniggia, fille de l’ex-footballeur argentin Claudio Paul Caniggia. Ils se sont tous les deux super bien adaptés aux règles de la rivages et ils s’entendaient même avec plusieurs d’entre eux.

Tous les épisodes de Rive d’Acapulco C’est une véritable aventure que peu de séries à la télévision réalisent. Ainsi, juste un jour avant sa fin, les adeptes du programme veulent déjà savoir s’il y aura un prochain opus. La vérité est que, oui, la série MTV aura la saison 9.

La nouvelle a été donnée dans le spécial Choc d’Acapulco, qui est une sorte de résumé de chaque opus et qui invite généralement les protagonistes de l’émission de téléréalité. Les castings de la saison auraient déjà commencé et les enregistrements devraient avoir lieu en août. Bien entendu, la série n’a toujours pas de date de sortie et son arrivée sur MTV en tant que primordial + Cela dépendra des délais de post-production et aussi de la pandémie de coronavirus.