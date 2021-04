Acapulco Shore: à quoi s’attendre du deuxième chapitre

Après une longue attente, Rive d’Acapulco est finalement arrivé à l’écran MTV. Le tournage de cette réalité a été marqué par la mise en quarantaine et la maison où logent les participants a dû être adaptée pour qu’ils puissent passer le confinement le plus confortablement possible, puisqu’ils n’allaient pouvoir se rapporter qu’à ceux qui se trouvaient dans la prison. loger.

Et, hier, c’était la première fois que ces épisodes étaient diffusés. Après une bande-annonce publiée par le site officiel de Rive d’Acapulco, où ils ont admis que ce sera une saison avec « beaucoup de dégénérés », le premier chapitre a été à la hauteur de ces mots puisque, bien qu’ils se connaissaient juste, les participants ont tout fait.

Moments sous les couvertures, certains membres de Rive d’Acapulco Après avoir bu, certains ont montré qu’ils avaient la langue liée à d’autres participants. Cependant, certains autres étaient également plus calmes et profitaient simplement du confort de la maison.

Que viendra-t-il dans le deuxième chapitre?

Malgré que Rive d’Acapulco Il peut être vu tous les jours en direct sur Paramount +, MTV le diffuse une fois par semaine. Tous les mardis à 22h au Mexique et à 23h en Argentine, les nouvelles émissions seront vues sur la chaîne d’où provient l’émission de téléréalité.

À tel point que la semaine prochaine, les participants devraient être beaucoup plus déchaînés. Reste à voir comment chacun réagira à l’arrivée de la controversée Isa et comment les histoires qui ont commencé dans le premier épisode vont se poursuivre.