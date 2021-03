« Acapulco Shore 8 »: première date de la saison 8, participants, house, enregistrements et tout

« Rive d’Acapulco«Est devenue l’une des émissions de téléréalité les plus controversées sur MTV Amérique latine depuis sa première en septembre 2014, il n’est donc pas surprenant que la chaîne de télévision ait confirmé une huitième saison de l’émission qui a lancé Manelyk Gonzales, Karime, à la renommée de Pindter, Luis «Jawy» Méndez, Brenda Zambrano, Luis Caballero, entre autres.

Après le précédent épisode à Mazatlán, connaissances et nouveaux participants se réuniront pour vivre des aventures plus chaudes dans le nouvel épisode de l’émission de téléréalité qui suit un groupe d’amis 24h / 24 et 7j / 7 pendant qu’ils vivent les vacances de leur vie.

En outre, la huitième saison de « Rive d’Acapulco»Présentera des invités spéciaux d’Argentine, du Mexique et du Brésil. La production sera diffusée par MTV, mais il peut également être vu sur le système de streaming Paramount Plus.

Mane et Jawy ne seront pas dans la huitième édition de « Acapulco shore » (Photo: Instagram / Manelyk)

PARTICIPANTS DE « ACAPULCO SHORE 8 »

Voici les participants confirmés pour la huitième édition de «Rive d’Acapulco».

Jibranne ‘Jey’ Bazán (27 ans)

Eduardo Miranda, le ‘Chili’ (28 ans)

Karime Pindter (27 ans)

Jacky Rmz

Beni Falcon

Alba Zepeda

Isa Castro

Diego Garciasela (étoile TikTok)

Fer Moreno (23 ans)

Jaylin Castellanos (Modèle)

Eddie Scobert

Nacha Michelson

ENREGISTREMENT DE LA SAISON 8 DE «ACAPULCO SHORE»

En raison de la crise sanitaire mondiale, le Mexique est sous un feu rouge épidémiologique, de sorte que les fêtes dans les clubs et les visites dans des lieux exclusifs de l’endroit où ils passent les vacances ont été annulés.

L’une des solutions pourrait donc être que tous les membres de la huitième saison de « Rive d’Acapulco»Passez leurs vacances dans une maison à faire différentes activités, dans le style de« Big Brother ».

QUAND LA SAISON 8 D’ACAPULCO SHORE SERA-T-ELLE SORTIE?

La huitième saison de « Rive d’Acapulco”Sera diffusé à partir du 27 avril à 22h00. à travers de MTV, mais il peut également être vu sur le système de streaming Paramount Plus.