Acapulco Saison 2 Episode 4 Date de sortie, compte à rebours, où regarder – Tout ce que vous devez savoir

La date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 d’Acapulco a été officiellement confirmée et, à cause de cela, tous les fans de cette série sont vraiment très excités de découvrir ce qui va se passer dans le prochain épisode. Afin de connaître toutes les informations sur l’épisode 4, les fans parcourent Internet. Enfin, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions avec ce guide séparé.

Dans cet article, nous essaierons de partager tous les détails possibles liés à la date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 d’Acapulco / Ici, nous vous informerons également d’autres détails sur la série comme où la regarder, la liste des épisodes, les détails de la distribution et de nombreux autres détails . Alors, sans plus tarder, faisons connaître tous ces détails.

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de l’épisode 11 de la saison 6 de Big Mouth

Il s’agit d’une série télévisée comique en espagnol et en anglais créée par Austin Winsberg, Eduardo Cisneros et Jason Shuman. Au cas où vous ne le sauriez pas, cette série est inspirée de How to Be a Latin Lover. Le premier épisode de cette émission est sorti le 21 octobre 2022. Après sa sortie, cette série a réussi à gagner beaucoup de popularité dans différentes parties du monde en raison de ses scènes amusantes.

Toute la série suit un Mexicain et lorsque vous commencerez à regarder cette émission, vous constaterez que la série commencera lorsque son rêve se réalisera, car il obtient le travail de sa vie dans la station balnéaire la plus chaude d’Acapulco. A partir de là, toute l’histoire amusante commence. La série est pleine de comédie et après avoir regardé tous les épisodes précédents, de nombreuses personnes recherchent la date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 d’Acapulco. Alors laissez-nous savoir à ce sujet dans le paragraphe ci-dessous.

Acapulco Saison 2 Épisode 4 Date de sortie

Maintenant, nous allons vous dire la date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 d’Acapulco. L’épisode 4 devrait sortir le 4 novembre 2022. Si vous êtes vraiment impatient de regarder cet épisode, vous devrez attendre la date indiquée. Comme vous pouvez remarquer que votre esprit va bientôt disparaître, marquez simplement la date de sortie sur votre calendrier.

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de l’épisode 1 de Gotham Knights

Où regarder Acapulco ?

Si vous voulez vraiment regarder cette émission, vous pouvez la regarder sur Apple TV + et qui est la plateforme de streaming officielle de cette série. Pour diffuser cette émission ici, vous devrez d’abord acheter l’abonnement. Vous pouvez également regarder tous les épisodes sortis et toutes les autres séries disponibles dessus à tout moment. La disponibilité de cette série dépendra également de votre région.

Vous pouvez également lire sur: 911 Crisis Center Saison 2 Episode 17 Date de sortie

Liste des épisodes de la saison 2

Voici la liste des épisodes de la saison 2 qui sont connus à ce jour.

Briser ma foulée

Frappez-moi avec votre meilleur coup

Jour de gloire

À déterminer

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de l’épisode 4 de Blue Lock

Liste des acteurs

Voici maintenant la liste des détails du casting de cette émission.

Eugenio Derbez comme Maximo Gallardo Ramos

Fernando Carsa comme Gullermo

Damián Alcázar comme Don Pablo Bonilla

Camila Perez comme Julia Gonzalez

Chord Overstreet en tant que Chad Davies

Vanessa Bauche dans le rôle de Nora Gallardo Ramos

Regina Reynoso comme Sara Gallardo Ramos

Raphaël Alejandro comme Hugo

Jessica Collins comme Diane Davies

Rafael Cebrián comme Hector Valero

Carlos Corona comme Esteban

Regina Orozco comme Lupe

Lobo Elias comme Beto

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de l’épisode 10 de la saison 4 du prince dragon

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 d’Acapulco dans diverses régions, où pourrez-vous regarder sa prochaine saison, et bien plus encore. Si vous avez des doutes sur la date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 d’Acapulco, vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous et nous essaierons de vous aider de la meilleure façon possible.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂