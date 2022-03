Acapulco d’Eugenio Derbez aura une deuxième saison

AppleTV+ vient de renouveler sa série comique bilingue »Acapulco » pour une troisième saison, production qui débutera ce printemps et sera enregistrée au Mexique. Produit exécutif par Eugène Derbezla série raconte l’histoire du jeune homme d’une vingtaine d’années, Máximo Gallardo, joué par Enrique Arrizondont le rêve devient réalité lorsqu’il décroche le travail de sa vie en tant que garçon de cabine dans la station balnéaire la plus populaire d’Acapulco.

En 1985, Máximo doit faire face à des troubles à la station, à des problèmes inattendus à la maison et à un nouvel amour qui pourrait rivaliser avec la fille de ses rêves. Aujourd’hui, une version plus ancienne de Máximo, jouée par Derbez, qui raconte également la série, arrive à Acapulco, où il rencontre diverses personnes de son passé, pour le meilleur et pour le pire.

Le casting comprend également Fernando Carsa, Damián Alcázar, Camila Pérez, Chord Overstreet, Vanessa Bauche, Regina ReynosoRaphael Alejandro, Jessica Collins, Rafael Cebrián, Regina Orozco et Carlos Corona.

» Acapulco » est inspiré du film de 2017 » Comment être un amoureux latin », qui mettait également en vedette Derbez. Le format bilingue d »’Acapulco » fait partie des efforts de la société de streaming pour recentrer les récits et apporter de nouvelles voix dans le monde des productions télévisuelles.

Télévision Lionsgate, Studios 3Pas et La société Tannenbaum Ils produisent la série créée par Austin Winsberg, Eduardo Cisneros et Jason Shuman. Chris Harris est producteur exécutif.

Winsberg, Cisneros, Shuman et Harris sont également producteurs exécutifs du projet, ainsi que Ben Odell et Sonia Gambaro représentant Studios 3Pas, et Eric et Kim Tannenbaum avec Jason Wang représentant The Tannenbaum Company. Jay Karas est producteur exécutif et réalisateur.

Une date officielle n’a pas encore été donnée pour la première de la deuxième saison de » Acapulco », même si vous avez hâte de continuer à voir la performance d’Eugenio Derbez, vous pouvez consulter le film original d’Apple »CODA »une performance qui a valu à Derbez un SAG Award.