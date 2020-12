AC / DC: Quel est l’album qui définit le mieux le groupe?

Chaque groupe, aussi profondément enraciné dans ses racines musicales, a une chanson ou un album qui englobe parfaitement ce que ses membres cherchent à transmettre à leurs adeptes potentiels. Et bien qu’en plus de 50 ans d’histoire, AC / DC ait un son hautement reconnaissable dans chacun de ses albums, Jeune veau Il pense qu’il y en a un en particulier qui parvient à les définir.

Lors d’une interview pour la radio suisse «Radio SRF 3», Le musicien a reçu une question qui intéressera sûrement plus d’un fan du groupe: quel est l’album que tu mettrais pour impressionner quelqu’un qui n’en a jamais entendu parler AC DC?

Réponse de Jeune cela reviendrait au quatrième album studio du groupe. « ‘Que le rock soit». Pour moi, c’est l’album ». Ce serait alors que le guitariste commençait à offrir une introspection sur l’album sorti au public pour la première fois en 1977.

‘Et la raison pour laquelle je l’aime’Que le rock soitC’est parce que mon frère George, qui l’a produit, d’après ce qu’il nous a dit au début, quand nous faisions l’album. Il est venu vers moi et Malcolm (Jeune), il s’est assis avec nous et a dit: «Quel genre d’album voulez-vous faire cette fois?

Malcolm et moi nous sommes regardés et il a répondu: « Nous voulons faire un album qui sera de la pure guitare hard rock. »

Et j’ai pensé que c’était cool, parce que tout le monde dans le monde était dans d’autres genres. Il y avait de la musique punk, il y avait de la nouvelle vague, et il y avait cet autre matériel qui émergeait, et je pensais juste que «c’est de la pure magie». Et cet album défini AC DC dans mes yeux. C’est à ce moment-là que j’ai pensé «C’est un super groupe».

Cette année, AC DC revient sur les tablettes avec la sortie de son nouvel album « Mettre sous tension». Sur l’origine du titre dans ce nouveau matériau, Jeune veau a assuré que la clé est dans la chanson «Realize», dont les paroles disent «J’ai le pouvoir d’impressionner».

« Le mot pouvoir, revient au nom AC DC. Nous nous voyons toujours avec cette puissance, l’énergie électrique ». « Mettre sous tension«A réussi à se positionner avec succès comme l’un des albums avec les plus hauts niveaux de ventes dans le monde en 2020.