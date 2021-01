AC / DC découvre la magie de la technologie audiovisuelle actuelle dans son nouveau clip vidéo: ‘Realize’ | 45S

Est bon de savoir que AC DC Il explore les nouvelles possibilités offertes par l’époque actuelle et que, bien que son style musical reste intact, ils parviennent à innover dans certains domaines; dans ce cas, l’audiovisuel.

Le groupe originaire d’Australie a publié aujourd’hui le clip vidéo de ‘Realize’, l’une des chansons qui appartient à son album le plus récent, ‘POWER UP». Nous y voyons des musiciens vétérans se débarrasser de leurs préjugés liés à l’âge et passer un bon moment tout en se balançant comme dans leurs premières années.

Cependant, le point le plus intéressant de la vidéo est la façon dont elle a été réalisée. Tel que rapporté par NME, Chaque membre du groupe a été enregistré à partir d’un endroit différent, puis grâce au processus d’édition, l’illusion a été créée que tous les cinq étaient dans la même pièce.. Cet effet – tout à fait atteint d’ailleurs – aurait été la solution d’AC / DC pour éviter la contagion du covid-19, indique les médias anglais.

Avec cette pièce innovante en noir et blanc, «Realize» rejoint «Demon Fire» et «Shoot In The Dark», comme les chansons de «POWER UP» qui ont un clip vidéo. Et on s’attend à ce qu’un autre rejoigne bientôt. Pendant, vous pouvez consulter le clip vidéo de « Realize » ci-dessous.