‘Abyss of Passion’: comment est le nouveau roman de David Zepeda et Angelique Boyer

Le roman revient sur les écrans de Las Estrellas après avoir été un succès en 2012 pour attirer à nouveau le public.

Angélique Boyer et David Cepeda dans « Abyss of Passion »

« Abîme de passion » C’était l’une des telenovelas à succès de Télévisa produit par Angelli Nesma et mettant en vedette Angélique Boyer et David Cepéda en 2012. Maintenant, il revient à nouveau sur les écrans de la société après 10 ans de son lancement. De Spoiler, nous vous disons de quoi parle ce roman à succès.

De quoi parle « Abyss of Passion » ?

Augusto Castañón et Estefanía de Castañón sont les parents d’Elisa. Ils vivent avec Carmina (la sœur d’Estefanía), qui veut s’échapper de la ville avec Rosendo Arango (le mari d’Alfonsina et le père de Damián). Alfonsina est au courant de ce plan et le révélera à Augusto.

Alfonsina a accumulé beaucoup de haine depuis l’accident et elle ne veut pas que Damián, son fils, soit ami avec Elisa. Pour éviter cela, il envoie Damián hors de la ville pour étudier.

Quelque temps plus tard, Damián revient en ville en tant qu’homme et en couple avec Florencia, une femme qu’il a rencontrée en Italie. L’amour que Damián ressentait pour Elisa renaît à partir du moment où il la voit provoquer la colère de Florencia. À partir de maintenant, nous devrons voir ce qui se passe dans cette histoire d’amour.

Qui fait partie du casting ?

Angélique Boyer – Elisa Castañon Bouvier

David Zepeda – Damian Arango Mondragon

Alejandro Camacho – Augusto Castanon

Blanca Guerra – Alfonsina Mondragon Vda. d’Arango

Mark Tacher – Gaël Mondragon / Gaël Arango Navarro

Sabine Moussier – Carmina Bouvier de Castañon

Ludwika Paleta – Estefanía Bouvier de Castañon

Altaïr Jarabo – Florencia Landucci Cantu

Quand et où est la première de ‘Abismo de Pasión’?

‘Abismo de Pasión’ sera de retour à Las Estrellas le 14 mars après la fin d »Alborada’.

