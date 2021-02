Abus de Marilyn Manson: Evan Rachel Wood, trois autres victimes détaillent des allégations horribles de Goth Rocker

Le 1er février, l’actrice Evan Rachel Wood a révélé l’identité de l’agresseur auquel elle a souvent fait référence dans le passé comme étant la célèbre rockeuse de choc et ex-petit ami, Marilyn Manson.

Wood a déclaré dans un post Instagram qu’elle avait «fini de vivre dans la peur des représailles» et qu’elle pensait devoir appeler Manson «avant qu’il ne ruine plus de vies».

Détails sur les allégations d’abus de Marilyn Manson:

La Westworld La star a rencontré Manson, de son vrai nom Brian Hugh Warner, alors qu’elle avait 18 ans et qu’il en avait 36. Les deux sont apparemment entrés en contact pour la première fois lorsque Manson a demandé à Wood d’apparaître dans son film d’horreur, intitulé Phantasmagoria: les visions de Lewis Carroll.

Ils ont commencé une relation intermittente qui est devenue publique en 2007, peu de temps après que l’épouse de Manson, Dita Von Teese, ait demandé le divorce, et s’est terminée après un bref engagement en 2010.

L’actrice a épousé Jamie Bell en 2012 et leur fils est né l’année suivante. Cependant, le couple a divorcé en 2014 après moins de deux ans de mariage.

Wood a déjà parlé de ses expériences de violence domestique et du traumatisme qui en résulte. Mais c’est la première fois qu’elle mentionne Manson par son nom dans les allégations, bien que la spéculation publique ait depuis longtemps lié les points.

L’interprète a admis avec désinvolture avoir abusé émotionnellement de Wood après une rupture en 2009, au milieu de leur relation turbulente.

« Chaque fois que je l’ai appelée ce jour-là – j’ai appelé 158 fois – j’ai pris une lame de rasoir et je me suis coupé au visage ou aux mains », a déclaré Manson lors d’un entretien téléphonique avec Tourner.

Il a poursuivi en déclarant: «J’ai des fantasmes tous les jours à propos de lui casser le crâne avec un marteau.»

Manson aurait été agressé sexuellement par un voisin dans son enfance, commençant peut-être le cycle des abus.

Evan Rachel Wood s’est adressé au congrès en février 2018 pour plaider en faveur de la diffusion de la Charte des droits des survivants. Dans le discours, elle a décrit les souvenirs de ses mauvais traitements comme «une cicatrice mentale que je ressens tous les jours».

«Je n’étais pas vivant. Mon estime de moi et mon esprit ont été brisés », a déclaré l’actrice à propos des effets de ces abus.

Wood a également expliqué que «le fait d’être violée et maltraitée auparavant m’a permis d’être à nouveau violée plus facilement, et non l’inverse», et a affirmé que «les suites d’un viol sont une grande partie de la conversation qui nécessite beaucoup plus d’attention.»

«Même si ces expériences se sont déroulées il y a dix ans, je lutte toujours avec les conséquences», a-t-elle poursuivi. «Ma relation souffre, mes partenaires souffrent, ma santé mentale et physique en souffre. Sept ans après mes viols – au pluriel – on m’a diagnostiqué un SSPT à long terme, avec lequel je vivais tout ce temps sans connaître mon état. J’ai simplement pensais que je devenais fou. «

Wood a révélé qu’elle avait «lutté contre la dépression, la toxicomanie, l’agoraphobie, les terreurs nocturnes» et que cette lutte avait conduit à deux tentatives de suicide, après quoi elle s’est enregistrée dans un hôpital psychiatrique.

«Ce fut cependant un tournant dans ma vie lorsque j’ai commencé à chercher de l’aide professionnelle pour faire face à mon traumatisme et à mon stress mental», a-t-elle déclaré. « Mais d’autres n’ont pas cette chance et à cause de cela, le viol est souvent plus que quelques minutes de traumatisme, mais une mort lente. »

Le discours de Wood a également abordé les mensonges perpétués par la société sur les hommes ayant des impulsions violentes et a exprimé l’espoir d’élever son fils à l’abri de l’influence néfaste de ces stéréotypes.

Wood a dit que l’expérience était à la fois libératrice et validante pour elle.

« Pour que les membres du Congrès me regardent et disent: » Hé, ce n’était pas de ta faute « , je suis juste tombée en panne au milieu de la salle d’audience », a déclaré l’actrice.

«C’était comme la première fois que j’ai vraiment laissé tomber. Je savais que j’avais été entendu et puis j’ai réalisé, Putain de merde, c’est tout ce que je voulais…. C’était juste une chose tellement puissante.

L’actrice continue de s’attaquer aux mythes et aux idées fausses entourant la violence domestique.

«Ce n’est pas toujours aussi facile de partir [an abuser]», A-t-elle dit. «Ils enlèvent votre vie privée ou vos libertés. Et cela se produit lentement et régulièrement jusqu’à ce qu’un jour vous regardez autour de vous, vous vous dites: ‘Oh, mon Dieu, je suis coincé ici. Je suis piégé.' »

Wood soutient que «nous n’en parlons pas assez et les gens ne comprennent pas les complexités derrière cela.»

Elle a également parlé de canaliser son passé douloureux dans son travail.

« Vos démons ne partent jamais complètement », a déclaré l’actrice Pierre roulante en 2016. «Mais lorsque vous les utilisez pour créer autre chose, cela leur donne presque un but et donne l’impression que rien de tout cela n’a été vain. Je pense que c’est comme ça que je fais la paix avec ça. Westworld? Bon dieu. J’ai tellement laissé dans cette première saison et je n’ai jamais regardé en arrière.

D’autres victimes apparentes se sont prononcées à la suite de l’accusation de Wood.

La mannequin Sarah McNeilly a déclaré sur Instagram qu’elle avait vécu une expérience similaire avec Marilyn Manson. Elle a décrit le personnage initial de Manson comme «charmant, intelligent, drôle, charismatique».

«Alors qu’il me courtisait, j’arrivais à découvrir qu’il torturait les autres», a poursuivi McNeilly. «Avant longtemps, j’étais celui qui était torturé.»

«J’ai eu peur de me mettre en lumière», a admis le mannequin.

«En raison de la façon dont il m’a traité, je souffre de problèmes de santé mentale et de SSPT qui ont affecté mes relations personnelles et professionnelles, ma valeur personnelle et mes objectifs personnels. Je crois qu’il se met à ruiner la vie des gens. Je soutiens tout ce qui a été et tout se manifestera. Je veux que Brian soit tenu responsable de sa perversité.

Un autre utilisateur d’Instagram, Ashley Lindsay Morgan, a également présenté des allégations contre Manson.

«Il y a eu des abus, des violences sexuelles, des violences physiques et de la coercition», a déclaré l’accusateur. «Je ressens encore les effets chaque jour. J’ai des terreurs nocturnes, un SSPT, de l’anxiété et surtout un TOC paralysant. J’essaie de me laver constamment pour le faire sortir ou le faire sortir de moi.

«Je ne veux pas qu’il fasse ça à quelqu’un d’autre, et je me sens responsable du fait que les autres se blessent depuis si longtemps. Je pensais juste que c’était de ma faute. Je sais qu’il fait toujours cela à une porte tournante pour les jeunes filles et cause des dommages irréparables. Je viens de l’avant pour qu’il s’arrête enfin.

Le message comprenait un e-mail prétendument envoyé par Manson dans lequel il exhortait Morgan à conclure un pacte de sang.

Une troisième victime, du nom de Gabriella, a écrit sur Instagram: «La raison pour laquelle je partage enfin cette expérience traumatisante est pour ma guérison et parce que j’ai fini de me taire. Je ne pense pas qu’il soit juste que quelqu’un ne soit pas tenu responsable de ses actions horribles. «Je ne suis pas une victime», a poursuivi le récit. « Je suis un survivant. »

Evan Rachel Wood a passé des années à défendre les victimes de violence conjugale et à exhorter le public à changer la rhétorique entourant de telles situations.

Elle a créé la Loi sur le Phénix, qui modifie le délai de prescription dans les cas de violence conjugale de trois à cinq ans et exige une formation supplémentaire des forces de l’ordre sur le sujet.

En avril 2019, Wood a témoigné devant le Sénat de l’État de Californie en faveur de la loi. Sa voix tremblait alors qu’elle racontait la torture mentale et physique qu’elle avait endurée aux mains de son agresseur alors inconnu.

L’actrice a déclaré qu’elle avait continué à se blâmer pour les abus «parce que la société m’avait dit que je devais simplement partir quand quelqu’un me frappait», mais que sa situation «était tellement plus compliquée et tellement plus effrayante que tout ce qui m’avait préparé . »

La loi a été promulguée en octobre 2019 et est entrée en vigueur le mois dernier.

Wood a expliqué qu’elle avait nommé l’acte « Phoenix » parce que « de mauvaises choses peuvent vous arriver, mais vous pouvez renaître de ses cendres. »

L’actrice a poursuivi le message d’espoir en disant: «Je crois que vous pouvez revenir de la tragédie, parfois même plus fort qu’auparavant.»

«J’avais l’habitude de penser qu’être fort n’était pas affecté», a déclaré Wood.

«Et maintenant, pour moi, être fort, c’est le laisser vous affecter, mais être capable de le dépasser, voir la douleur, la traverser, la laisser couler à travers vous, puis la laisser partir. Vous pouvez casser et rester fort. «

Si vous êtes victime de violence conjugale, vous n’êtes pas seul. La National Domestic Violence Hotline rapporte qu’environ 24 personnes par minute sont victimes de viol, de violence physique ou de harcèlement par un partenaire intime aux États-Unis Plus de 12 millions de femmes et d’hommes au cours de l’année souffrent de violences et d’abus domestiques .

