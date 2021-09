Abubakr Ali est Grendel dans la série Netflix basée sur la bande dessinée Dark Horse

Justicier masqué de Dark Horse Comics Grendel arrive sur Netflix dans une série en huit parties mettant en vedette Aboubakr Ali dans le rôle principal. Grendel sera écrit et produit par Surnaturel et Resident Evil‘s Andrew Dabb et fait partie de l’accord de Dark Horse avec le streamer. Aux côtés d’Ali, qui devient le premier musulman arabe à diriger un film de bande dessinée, le casting comprend Jamie Ray Newman, Julian Black Antelope, Madeline Zima, Kevin Corrigan, Emma Ho et Brittany Allen.

La bande dessinée se concentre sur Hunter Rose, un escrimeur, écrivain et assassin qui est déterminé à affronter le monde criminel de New York pour venger la mort de son amant, mais avec le temps, il se rend compte qu’il n’est pas nécessaire de les battre, alors qu’il pouvait à la place les rejoindre. Grendel est le dernier projet Dark Horse pour Netflix, qui a déjà ajouté L’Académie des Parapluies, Polar et le prochain Lapin Samouraï : Les Chroniques d’Usagi à leur contenu collaboratif. Matt Wagner, le scénariste de la série de bandes dessinées, rejoint Grendel en tant que producteur exécutif avec Mike Richardson, Keith Goldberg et Chris Tongue pour Dark Horse Entertainment.

Wagner a partagé son enthousiasme pour le projet dans une déclaration qui se lit comme suit : « Je ne pourrais pas être plus ravi de la Grendel saga, l’une des séries de bandes dessinées indépendantes les plus anciennes, enfin traduite en live-action pour l’écran. Sous la direction avisée du showrunner Andrew Dabb, notre incroyable équipe créative, une distribution stellaire à coup sûr et Dark Horse Entertainment se sont associés à Netflix pour produire cette adaptation provocante qui apportera mes personnages et concepts à un tout nouveau public tout en offrant excitation et surprises pour les fans inconditionnels. Je suis particulièrement ravi de voir Abubakr Ali donner vie au personnage de Grendel/Hunter Rose – il a le charisme, le style et la nervosité vitale que j’envisage dans le rôle depuis des années. »

En juillet, un exemplaire de Primer #2 contenant la première apparition de Grendel dans une bande dessinée a été mis aux enchères. Datant de 1982, la bande dessinée a été répertoriée avec un CGC 9.2 et a été vendue par Glen Danzig à partir de sa propre collection personnelle. Le personnage original a été réalisé dans un style noir européen mais a évolué vers une « étude de la nature de l’agression ». Le personnage est venu avec certains commentaires qui n’étaient pas immédiatement évidents, comme le fait qu’il soit un écrivain devenu justicier et que tourner la vieille phrase du stylo soit plus puissant que l’épée sur la tête. Dans la série, après avoir fait la guerre aux criminels de New York, il prend le contrôle du vaste réseau de méchants qui se cachent dans les rues de la ville. Cette version originale du personnage a été annulée chez l’éditeur Comico, puis est apparue au dos de mage, qui était une autre œuvre de Wagner. Au fur et à mesure que le personnage devenait une franchise, Dark Horse a sauté à bord et de plus en plus d’écrivains ont été recrutés pour étendre le monde dans lequel Grendel résidait.

Le personnage fait toujours partie de la famille Dark Horse, ayant fait sa dernière apparition dans L’Odyssée du Diable en 2019. Avec Netflix s’étant considérablement investi dans les adaptations de bandes dessinées, il ne fait aucun doute que si Grendel s’avère être un nouveau succès pour la plateforme, alors qu’on n’aura certainement pas fini de le voir. Cette nouvelle arrive de Deadline.

Sujets : Grendel, Netflix