Absurd Adventure Game The Procession to Calvary arrive enfin sur PS4 la semaine prochaine

Mettre à jour: Développeur Joe Richardson a confirmé que la version PS4 de The Procession to Calvary sera lancée la semaine prochaine, le 7 juillet.

Cette date de sortie Probablement signifie que The Procession to Calvary ne fera pas partie de la gamme de jeux PlayStation Plus de juillet, selon la rumeur.

Histoire originale : The Procession to Calvary est un titre d’aventure pointer-et-cliquer à l’allure mentale qui a été annoncé pour PlayStation 4 en août de l’année dernière. Bien qu’il n’ait jamais été donné de date de sortie fixe, nous ne pensions pas qu’il faudrait la meilleure partie d’une année entière pour arriver sur le système de Sony – mais nous y sommes.

La procession du Calvaire est lancée pour Xbox One le 2 juillet, et la version PS4 sort apparemment « très peu de temps après ». D’accord, nous n’avons toujours pas de date réelle, mais il semble que ce soit assez proche. S’il te plaît, sois assez proche.

Nous attendions avec impatience de jouer à The Procession to Calvary depuis son annonce susmentionnée, comme en témoigne le fait que nous avons interviewé le créateur du jeu, Joe Richardson. Joe nous a tout raconté sur le projet étrange mais potentiellement merveilleux, nous donnant d’excellentes réponses avec lesquelles travailler.

Lorsque nous aurons une date de sortie confirmée, nous nous assurerons de fournir une mise à jour de cet article.