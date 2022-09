Abracabra 2: quels membres de la distribution originale reviendront pour la suite

L’acteur Omri Katzqui a joué dans le film original »Abra Cadabra »Comme Max Dennison, il vient de préciser pourquoi il n’apparaîtra pas dans la prochaine suite qui arrivera cette année sur la plateforme Disney+. »Abracadabre 2 » a été annoncé en décembre 2020, et depuis, les fans se demandent si nous reverrons Katz dans le film.

« Les gens ont demandé et malheureusement je n’y suis pas », a déclaré l’acteur dans une interview. « J’aurais aimé participer. » Después de »Abracadabra », Katz protagonizó brevemente programas como »General Hospital » y »Freaks and Geeks », pero decidió retirarse de la actuación en 2002. Ahora con 46 años, Katz no ha anunciado alguna futura participación en un film.

« Je pense que ce sera bon pour tous ceux qui ont aimé l’original ! » il a dit. « J’espère que les fans vont le voir. Je sais que je le verrai. » Cela fait presque 30 ans que Katz a joué Max, un adolescent qui a subi un choc culturel en raison de son déménagement de Los Angeles à Salem, dans le Massachusetts, où il a rencontré trois sorcières nommées Winifred, Sarah et Mary.

Le trio emblématique de sorcières incarné par Bette Midler comme Winifred, Sarah Jessica Parker comme Sarah et Kathy Najimi comme Mary, ils reviendront avec leurs rôles dans »Abracadabra 2 ». Au-delà des sorcières antagonistes, le seul acteur qui reviendra du film original est Douglas Jonesqui jouera Billy Butcherson, l’ex-petit ami zombie de Winifred.

» Abracabadrab 2 » sera adapté aux temps modernes d’aujourd’hui, où nous mettrons en vedette Whitney Peak, Belissa Escobedo et Lilia Buckingham. Les autres membres de la distribution incluent Sam Richardson , Tony Hale , Hannah Waddingham et les concurrents de RuPaul’s Drag Race Kahmora Hall , Kornbread « The Snack » Jeté et Ginger Minj .

Compte tenu de l’intégration d’une nouvelle histoire et de nouveaux personnages, la réalisatrice de la suite, Anne Fletcher, a eu du mal à incorporer des acteurs originaux. « Les gens disaient : ‘Ils pourraient être en bas !’ Et je suis comme, vraiment? », A déclaré Fletcher. « Allez-vous mettre les pistes du premier film en arrière-plan et être satisfait ? Vous n’allez pas être satisfait, vous allez être en colère », a expliqué Fletcher.

» Abracadabra 2 » sera présenté en exclusivité sur la plateforme Disney + le 30 septembre.