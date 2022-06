‘Abracabra 2’, bande-annonce : de quoi parle la suite du film classique d’Halloween

Préparez-vous à revivre la saison d’Halloween. Disney vient de publier la première bande-annonce de »Abracadabre 2 », la suite tant attendue du film classique de 1993, où nous rencontrons Becca, Cassi et Izzy, un groupe de jeunes qui convoquent par inadvertance les sœurs Sanderson, les sorcières qui ont enchanté tous les téléspectateurs avec leurs performances incroyables. Sarah Jessica Parker, Kathy Najimi Oui Bette Midler.

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur l’intrigue de cette suite, on sait qu’elle se déroulera dans la modernité, et que là encore, les jeunes filles devront se battre contre les sorcières pour qu’elles retournent d’où elles viennent et les empêchent de commencer à loger les enfants de la ville pour les manger. La nouvelle bande-annonce présente plusieurs éléments que les fans du film original remarqueront, comme l’emblématique flamme noire.

« Cela fait 29 ans que quelqu’un a allumé la bougie de la flamme noire et ressuscité les sœurs du 17ème siècle, et elles cherchent à se venger. Maintenant, c’est à trois lycéens d’empêcher les sorcières affamées de provoquer un nouveau type de chaos à Salem avant l’aube de la Toussaint », lit-on dans le synopsis officiel de » Abracadabra 2 ».

En plus des sœurs Sanderson, le film mettra en vedette la participation de Sam Richardson, Douglas Jones, Hannah Waddingham, Pic Whitney, Belissa Escobedo, Lilia Buckingham, Froy Gutiérrez Oui Tony Halle. »Abracadabra 2 » est réalisé par Anne Flèchery produit par Lynn Harris, en plus d’être produit par Ralph Winter, David Kirschner, qui a travaillé sur le film original, et Adam Shankman.

Expliquant pourquoi il semblait nécessaire de revenir à la franchise bien-aimée « Abracadabra » pour une histoire de suite, le réalisateur a noté que le fantasme sombre de la série pourrait servir de répit au public après la pandémie mondiale de COVID-19. « Maintenant plus que jamais, les gens ont besoin de rire. Nous devrions rire tous les jours, et il y a tellement de plaisir à s’amuser avec ces trois femmes incroyables jouant des personnages charmants d’un film si apprécié », a déclaré Fletcher.

»Abracadabra » est sorti en 1993 et ​​raconte l’histoire de Winifred, Sarah et Mary Sanderson, un trio de sorcières qui sont exécutés pour leurs crimes en 1693. 300 ans plus tard, les sinistres sœurs sont convoquées par un groupe d’enfants qui doivent travailler ensemble pour débarrasser le monde des sorcières maléfiques une fois pour toutes. Le film n’a pas été très populaire lors de sa sortie en salles, mais a gagné sa popularité grâce à sa diffusion lors de la programmation d’Halloween sur Disney Channel.

Maintenant, « Abracadabra 2 » devrait sortir le 30 septembre, étant un film exclusif pour la plateforme Disney +.