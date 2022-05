Abracabadra 2 annonce une date de sortie parfaite pour fêter Halloween

Préparez tout pour Halloween car les sœurs Sanderson sont de retour. Disney vient d’annoncer la date de sortie de »Abracadabre 2 », la suite tant attendue et attendue de l’un de ses films les plus classiques. Le film arrivera sur la plateforme de streaming Disney+ le 30 septembre 2022, le moment idéal pour commencer à célébrer Halloween.

Les trois sœurs principales reviendront dans cette suite, avec la participation de Mieux Midler, Sarah Jessica Parker Oui Kathy Najimiactrices qui ont participé et donné vie au trio emblématique du premier film » Abracadabra », sorti en juillet 1993. Lors de la présentation de la date de sortie de la suite, elles ont montré un court métrage où l’on pouvait Midler jouant Winifred Sanderson, s’exclamant, « Enfermez vos enfants ! Oui, Salem, nous sommes de retour ! »

La date de sortie est une bonne nouvelle pour les fans du film original de 1993, qui est devenu l’un des films d’Halloween les plus appréciés de l’histoire. Bien qu’initialement peu populaire, « Abracadabra » a trouvé son public grâce à sa sortie en VHS et ses apparitions annuelles vers octobre à la télévision, car il était fréquemment diffusé dans le cadre de la programmation spéciale Halloween de Disney Channel. .

Dans le premier film réalisé par Kenny Ortega, nous avons appris l’histoire des sœurs Sanderson de Salem et, en tant que groupe d’enfants, elles invoquent malheureusement une malédiction sur la ville historique de la Nouvelle-Angleterre. Avec l’aide d’un garçon piégé dans le corps d’un chat noir de 300 ans nommé Binx, les garçons parviennent à renvoyer les sœurs en enfer avant qu’elles ne puissent consommer l’énergie de tous les enfants de Salem.

Pour le moment, on ne sait pas grand-chose de l’intrigue de cette suite à venir, mais Anne Flecherle réalisateur de » Abracadabra 2 », a précisé que la nouvelle histoire rendra justice à l’héritage du film original.

« Je suis plus que ravi d’être impliqué dans la suite d’un film aussi apprécié que » Abracadabra « . Les fans du monde entier ont adopté ces personnages et ont fait de ce film une tradition d’Halloween qui continue de gagner en popularité, et quelle chance j’ai pouvoir être de retour à Disney avec ces trois femmes extraordinairement talentueuses dans les rôles emblématiques qu’elles ont créés », a déclaré Fletcher.

N’oubliez pas de commencer les célébrations d’Halloween une fois que » Abracadabra 2 » arrivera sur Disney + le 30 septembre 2022.